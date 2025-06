"Ese dinero es de mis hijos": Karla Tarazona celebra avance legal en pensión de alimentos

Karla recibió más de 23 mil soles como parte de la pensión alimentaria. Afirma que aún se le adeudan 10 mil soles, pero destaca que se respetaron los derechos de sus hijos.

La conductora Karla Tarazona informó que, tras un largo proceso legal, recibió un pago de más de 23 mil soles por concepto de devengados de pensión de alimentos, una deuda que debía asumir el cantante Leonard León. Tarazona expresó su satisfacción al señalar que se hizo justicia para sus hijos luego de cuatro años de lucha.

“Estoy feliz, pues después de cuatro años se hicieron prevalecer los derechos de mis hijos. El que dijo que no debía, quedó demostrado una vez más quién dice la verdad legalmente”, declaró a Trome.

No obstante, precisó que aún falta parte del monto total adeudado. “Estamos a un 90 por ciento porque aún falta, quisieron hacer ‘la del vivo’, faltan como diez mil soles, pero mi abogado desbarató todo”, comentó.

Karla Tarazona también aseguró que el dinero recuperado está siendo destinado exclusivamente para el bienestar de sus hijos. “Ese dinero es de mis hijos y está invertido en sus estudios y sus cosas”, afirmó.

Karla Tarazona logró recibir pensión de alimentos por sus dos hijos

La Corte Superior de Justicia de Lima Sur, por medio del Juzgado de Familia de Chorrillos, informó que Karla Tarazona recibió 23 mil 426 soles proveniente de los 26 depósitos judiciales efectuados por el popular cantante de cumbia, los cuales garantizan “el cumplimiento de las pensiones devengadas por alimentos”.

“Siguiendo con la Campaña Nacional de Entrega de Depósitos Judiciales, el Primer Juzgado de Paz Letrado de Familia de Chorrillos, bajo la dirección del juez Larry López Trigoso, realizó la entrega de S/ 23,426.99 a la beneficiaria Karla Sofía Tarazona Covarrubias”, se lee en la publicación hecha por la institución en Facebook el último jueves.

Tanto Karla Tarazona como Leonard León exponían en los medios sus conflictos legales luego de separarse el 2012 cuando la conductora de televisión estaba embarazada de su segundo hijo con el exintegrante del Grupo 5.

Leonard León, acusado de agredir a Karla Tarazona

“Cuando estaba embarazada de Alessandro, mi segundo bebé, él (Leonard León) me pateó. Mi mamá estaba allí y me defendió. Fue este incidente lo que me motivó a separarme para defender a mis hijos", fue lo que Karla Tarazona reveló entre lágrimas en el programa Hola a todos, en diciembre de 2014.

Pero a pesar de los graves actos de agresión en los que habría incurrido León, increíblemente, la madre del exintegrante del Grupo 5 apoyó a su hijo. “Él y Karla me han acabado mi vida. Nadie tiene la obligación de estar con un ‘pegalón’, a Karla le daba duro, pero ella se lo merecía, hacía cosas que no eran correctas”, fueron algunas de las palabras de la mamá de León.

Estas declaraciones fueron parte de un audio dado a conocer por Viviana Montaño, última expareja de Leonard León que también lo denunció por violencia física.

Tarazona también contó en ese entonces la terrible experiencia que le tocó vivir durante su luna de miel con Leonard León, al punto que tuvo que huir de él por durante unas horas para no resultar afectada.