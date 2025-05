"Como padre trato de ser el mejor": Christian Domínguez le responde a Pamela Franco tras declaraciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Domínguez le respondió a Pamela Franco luego de que esta última dijera que el cumbiambero “no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir” en referencia a las responsabilidades con la pequeña hija que tienen juntos.

El líder de la Gran Orquesta Internacional contó que pudo escuchar a Pamela Franco en una entrevista televisiva que dio hace unos días y que lamentó la forma en la que ella desliza que no es un buen padre.

“Me da pena que haya respondido de esa forma. Tuve que escuchar lo que dijo, y por cómo lo menciona, me da pena. No está bien que se exprese de esa forma”, manifestó Domínguez, quien actualmente tiene una relación con Karla Tarazona.

Del mismo modo, mencionó que no busca que Pamela Franco le reconozca algún mérito en su rol de padre, pero considera que “esas cosas no se responden” en público.

“Es innecesario. A mí me pueden decir mil defectos, pero como hijo o padre trato de ser el mejor. No soy perfecto, pero trato de ser el mejor”, declaró el cantante a Trome.

Pamela Franco terminó relación con Christian Domínguez luego de 'ampay' del cumbiambero con otra mujer. | Fuente: Instagram

Pamela Franco reflexionó sobre 'ampay' de Christian Domínguez

Pamela Franco reflexionó sobre el 'ampay' de Christian Domínguez con Mary Moncada ocurrido en enero de 2024. La cantante de cumbia mencionó que "hubo oportunidades" en que una pareja le demostró que no quería nada con ella, especialmente Domínguez, quien, de acuerdo con Franco, "se la hizo bacán". "Yo no me di cuenta", expresó.

En ese sentido, bromeó afirmando que vio cómo Christian Domínguez "se movía" mientras le era infiel dentro de su camioneta. "No quiero decir nombre, pero ya todos saben quién fue", señaló durante una entrevista con Giovanna Valcárcel en radio Panamericana.

"'Tienes suerte', le dije. Él tenía algo que no habían tenido los otros que me engañaron", precisó Pamela Franco refiriéndose a la pequeña hija que tiene con Domínguez. "Le dije 'Te salvaste, sonó la campana', porque para mí (mi hija) es importante. Claro pues, lo voy a ver toda mi vida y mi hija es lo más importante", acotó.

En otro momento, la intérprete de Dile la verdad resaltó que "jamás le prohibió" a Christian Domínguez ver a su hija y que tanto él como su familia pueden tener tiempo con la pequeña.

"Me engañaron a mí como mujer. Yo perdí la pareja en ese momento, pero mi hija jamás va a perder a su papá. Por lo menos de mi parte. Ni a su papá ni a su familia", aseveró.

Actualmente, Pamela Franco mantiene una relación sentimental con Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Christian Domínguez descartó cantar con Pamela Franco en un escenario

Christian Domínguez aseguró que jamás se cruzará con Pamela Franco en un escenario y calificó de “mentira” cualquier anuncio de un evento que lo patrocinen cantando al lado de su expareja y madre de su última hija.

En diálogo con los medios de prensa, en un evento para adoptar animales, el líder de Gran Orquesta Internacional advirtió a sus seguidores a no dejarse engañar por los empresarios que buscan “lucrar con el morbo” de verlo junto a Pamela Franco.

“No se dejen engañar por los empresarios. Si pasa, les digo ‘para qué han venido, pierden su plata, eso nunca va a suceder, nunca nos vamos a cruzar’. Si ellos están lucrando con el morbo, los empresarios, es mentira, lo digo porque ya ha pasado como cuatro veces en las fechas pasadas y las que vengan”, declaró el cantante de cumbia en diciembre de 2024.

El exintegrante de Joven Sensación señaló que si alguna vez lo contratan en un evento donde participa Franco no lo rechazaría, pero sí evitaría cruzarse con ella para evitar el morbo de los empresarios.

“No es una condición, yo no voy a decir que si me quieren contratar no contraten a otra persona, la gente tiene que trabajar, pero no voy a participar en ese morbo. Podemos trabajar juntos, pero eso (cruzarse) no va a suceder, ni con plata”, explicó.

