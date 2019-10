Isabel Acevedo habla sobre su relación con Christian Domínguez. | Fuente: En Boca de Todos / América Tv

La bailarina Isabel Acevedo, solía gritar su amor por Christian Domínguez en televisión nacional. Ellos se conocieron en abril de 2016, aunque al inicio la joven de 23 años no se sentía atraída por el cantante, fue en diciembre que saltaron la barrera de la amistad.

"Al principio no me gustaba, no me atraía; solo era cuestión de trabajo, fuimos formando una amistad. Era mi pareja de baile, nada más. Me empezó a gustar más en diciembre, él era más atento conmigo. Una se da cuenta cuando una persona te empieza a cortejar", dijo en su momento al programa "En boca de todos".

Además del amor, Isabel Acevedo también se siente invadida por la pena. Los comentarios y las críticas sobre su relación sentimental con Domínguez, la tienen intranquila, incluso su familia también se ha visto afectada.

"Estoy súper enamorada de él (Christian), pero dolida por esta situación. He creado una coraza encima de mí para seguir con todo esto. Es la primera vez que me pasa, no me imaginé que iba a tener ese rebote", expresó.

"No tengo miedo si algún día la relación con Christian termine" Isabel Acevedo.





Christian Domínguez fue captado besando a otra mujer, en imágenes captadas por el programa "Magaly TeVe: La Firme".

La bailarina también denunció acoso por parte de algunos hombres de prensa que permanecen frente a su casa por más de 6 horas y que por todos los medios, intentan averiguar algo sobre su vida privada.



"Hace dos días se pararon unos reporteros en la puerta de mi casa, no tenían credencial, estaban seis u ocho horas parados preguntando a los vecinos dónde estaba mi casa. También me he enterado que hay programas que pagan a gente para hablar mal de mí", agregó.



Aunque no quiso hablar de una supuesta traición a Karla, Isabel Acevedo está segura que no ha hecho nada malo a nadie. "Yo quiero estar tranquila, sobre todo por mi familia. De repente hemos estado muy rápido, le dije a (Christian) que en un momento llevemos la situación con calma, pero él es Christian Domínguez. Él me ama y yo lo amo, eso es suficiente", finalizó.