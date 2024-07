"Extraño mucho Ecuador": Ana Paula y Paolo comparten románticas vacaciones mientras se define su futuro en la UCV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Días atrás, Ana Paula Consorte y Brunella Horna protagonizaron un tenso intercambio de palabras a través de las redes sociales debido al futuro de Paolo Guerrero, pareja de Ana Paula, en el club César Vallejo. Sin embargo, la relación entre el futbolista y la modelo brasileña no se vio afectada, sino que se consolidó, como lo muestran unas imágenes de sus románticas vacaciones.



"Deja que el mundo se acabe para que podamos seguir viviendo", escribió Ana Paula en una publicación junto a un video en el que se le ve disfrutando del mar en compañía de Paolo. También compartió en sus historias un video del futbolista en julio de 2023, cuando acababan de anunciar su ingreso a la Liga de Quito: "Extraño mucho Ecuador. Fue lindo estar ahí".

Las románticas vacaciones de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero. | Fuente: Instagram: @anapaulaconsorte_

¿Cómo inició la pelea entre Ana Paula Consorte y Brunella Horna?

Luego que Paolo Guerrero se negara a entrar a la cancha en el encuentro entre César Vallejo contra Alianza Lima, Brunella Horna aseguró que el club trujillano perdió un partido importante y que Paolo tenía la intención de abandonar el equipo. "Si él se quiere ir a otro equipo, que sea Alianza Lima, debe pagar su penalidad. Así de simple", afirmó.



En respuesta a las declaraciones de Brunella, Ana Paula Consorte aclaró que tanto Richard Acuña, vicepresidente del equipo trujillano, como el entrenador Chico Salas, ya estaban informados de que Guerrero no jugaría por razones médicas. "Mujer, ¿vives con tu marido? Al parecer no, porque hablas tontería y media", escribió Ana Paula en Instagram.



Brunella, visiblemente molesta, respondió durante su programa de televisión: "No sé si tienes algo en mi contra, o qué. Solamente te aconsejo, y tómalo bien, que le digas a tu esposo, marido, conviviente, o como le quieras decir, que pague la multa y se van felices de la vida al equipo que quieran".



Al día siguiente, Brunella reveló: "Sí hubo una conversación el jueves cuando salió la lista [de convocados]. Estuve incluso al lado de Richard". Continuó diciendo: "Lo que pasó más adelante, si conversó o no con 'Chicho', no lo sé. Eso no lo puedo saber. Si estuvo sentado [en el partido], tal vez era porque podía jugar; creo que sí podía jugar".



