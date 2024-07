"No tengo tiempo para eso": Adriana Campos-Salazar no tiene planeado ingresar al Miss Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz Adriana Campos-Salazar alcanzó la popularidad tras formar parte de la novela Papá en apuros y, posteriormente, en Al fondo hay sitio, como la hija de 'Tito'. Este personaje ha cautivado al público, ya que han tenido escenas conmovedoras, por lo que se ha mostrado agradecida con el público.

Si bien muchos han resaltado su belleza en redes sociales, un usuario le preguntó si tenía pensado en ingresar a los certámenes de belleza, en específico, al Miss Perú. No obstante, la también cantante dio su opinión sobre este tipo de concursos y por qué, por el momento, no lo tiene en sus planes.

"¿Hay alguna posibilidad que participes en algún certamen de belleza más adelante? Eres bella", cuestionó uno de sus seguidores en un juego de preguntas y respuestas en Instagram, a lo que Adriana Campos-Salazar respondió:

"A mí me gusta verlos, pero siento que para eso se necesita mucha constancia, muchas preparaciones y la verdad es que no tengo tiempo para eso. Actualmente, por la novela, por la obra de teatro y por la música, no creo que podría concentrarme ahora en un certamen de belleza, que es a lo que no apunto. No lo descarto, pero la verdad es que no estoy muy interesada".

¿Quién es Adriana Campos-Salazar en Al fondo hay sitio?

Adriana Campos-Salazar interpreta a Maripaz, hija de 'Tito' (Laszlo Kovacs), que fue fruto de un breve encuentro con Lorena (Virna Flores). Como se recuerda, no sabía de la existencia de la joven hasta que lo descubre de una manera inesperada. Se enteró luego de que Lorena le enviara un mensaje haciéndole recordar sobre la vez que fueron a Paracas en Fiestas Patrias.

La temporada 11 de Al fondo hay sitio vivió su momento más emotivo cuando se encontraron y comenzó el vínculo especial entre padre e hija. "Un ángel caído del cielo, una princesa, es igualita a mí", se le escuchó decir cuando se vieron por primera vez.

¿Irma Maury regresará a Al fondo hay sitio?

El retorno de la querida 'Doña Nelly', interpretada por Irma Maury en Al fondo hay sitio, podría estar más cerca de lo que se pensaba. La actriz hizo una aparición sorpresa en los sets de grabación, generando una ola de especulaciones y entusiasmo entre los seguidores de la teleserie.

El actor Erick Elera compartió una foto en sus redes sociales que muestra a la intérprete junto a los actores László Kovács (Tito), David Almandoz (Pepe), Jorge Guerra (Jaimito), y Magdyel Ugaz (Teresita) en la casa de los González en las Nuevas Lomas. La instantánea desató una avalancha de comentarios y teorías por parte de los fanáticos, quienes esperan con ansias la reaparición de 'Doña Nelly', quien ha tenido "apariciones esporádicas" en el papel de un fantasma que atormenta a Francesca Maldini.

