Karla Tarazona presentó a Christian Domínguez como "conductor invitado" de 'Préndete'

Christian Domínguez, líder de Orquesta Internacional y protagonista de un reciente 'ampay' cuando era pareja de Pamela Franco, fue presentado este lunes 6 de mayo como el nuevo conductor "invitado" del programa Préndete, presentado por su expareja Karla Tarazona y la modelo Rocío Miranda.

Las especulaciones sobre su llegada al set de Panamericana Televisión se habían intensificado en los últimos días, y hoy la noticia fue confirmada oficialmente.

Sin embargo, la presentación del cantante estuvo marcada por un tono de mofa y sarcasmo por parte de ambas presentadoras, quienes hicieron referencia a los escándalos que han rodeado la vida personal y profesional de Domínguez.

"Para mí es invitado porque nadie me ha comunicado o me ha dicho que hay un tercer integrante", expresó Tarazona durante la presentación. Además, consultó al público: "¿Ustedes creen que (Christian Domínguez) dé la talla para quedarse acá (en el programa)?"

"Hasta la semana pasada me dijeron que era un invitado, pero ahora en la mañana me han dicho que ya es un integrante... estoy confundida", comentó Rocío Miranda.

Christian Domínguez cómodo de conducir al lado de Karla Tarazona



Tras ser presentado en el set de Préndete, Christian Domínguez tomó la palabra para reaccionar ante la peculiar bienvenida. "No sabía si me estaban elogiando o estaba recibiendo un castigo[...] Me siento sumamente contento. Hace bastante tiempo hemos estado en pantallas, estar en un programa como invitado, conduciendo, vacilando, cantando o bailando, de verdad, es un placer para mí porque la paso bonito. Me gusta ir a un lugar donde la paso bonito o donde hay un buen ambiente", expresó.

Al ser cuestionado sobre si le incomodaba conducir al lado de su expareja, Karla Tarazona, Domínguez respondió con humor: "Pero si la veo todos los días, harto estoy ya de verla [risas]. Con Karla tengo mucha confianza, somos amigos de años, más allá de haber tenido una familia".

Karla Tarazona y Christian Domínguez no compartían pantalla desde el 2013, cuando conducían juntos el programa Hola a Todos por ATV. "Cuando nos ha tocado estar en pantalla sabemos que tenemos el 'timing' perfecto. Es un vacilón conducir con ella", añadió Domínguez.

