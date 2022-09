Karla Tarazona se separó de su esposo Rafael Fernández. | Fuente: Instagram / Karla Tarazona

La conductora Karla Tarazona confirmó que llegó a una conciliación con su expareja, el empresario Rafael Fernández, luego de una semana en la que ambos ofrecieron algunas revelaciones sobre su ruptura en varios programas de televisión.

"En la conversación salieron muchas cosas, pero al final quedó claro que esto se acabó en paz y con respeto, que es lo que deseaba, quería todo en paz. Reitero, no existe acuerdo económico", dijo la presentadora del espacio 'D'Mañana' al diario Trome.

La noticia de este acuerdo la había adelantado el viernes 2 de septiembre la abogada Karla Viso, quien además sostuvo que Karla Tarazona y Rafael Fernández se habían dicho "te amo" durante el reencuentro. Buenos deseos, finalmente, son lo único que ella pidió por él.

"Sí conversamos, quedamos en paz y listo. Lo que hablé con él queda ahí y ni pienso decir más. Siempre le voy a desear lo mejor y siempre pensaré en los mejores recuerdos, quiero mi tranquilidad", manifestó Tarazona.

Karla Tarazona y Rafael Fernández contrajeron matrimonio en diciembre de 2020. | Fuente: Instagram

Karla Tarazona, dispuesta a conciliar

La conciliación entre Karla Tarazona y Rafael Fernández, en todo caso, no resultó tan sorprensiva. Y es que, días después de que anunciaran el fin de su matrimonio, la conductora dio a conocer que ella estará gustosa de pasar por un acuerdo.

"Con mucho gusto [firmaría la conciliación], tengo tres niños, por ellos tengo que estar bien. Quiero terminar en paz", dijo la presentadora televisiva la noche del martes 30 de agosto en un enlace telefónico con el programa 'Magaly TV: La Firme', luego de que Medina entrevistara a Fernández.

Aquella misma fecha, Karla Tarazona se refirió a unas declaraciones de Rafael Fernández, quien había asegurado que se haría cargo del pago del colegio de los hijos de su expareja. "Para mí, lo básico y fundamental es su educación", sostuvo el empresario.

Sin embargo, Tarazona respondió: "Lo único que quiero que quede claro es que no obligo a nadie a hacer algo (...) Siempre me he hecho cargo del tema de mis hijos. No quiero que se expongan más los temas de mis hijos, he cometido muchos errores, pero ahora lo más importante, y sobre todas las cosas, son mis hijos".

Desde sus cuentas de Instagram, Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron el fin de su matrimonio. | Fuente: Instagram

Karla Tarazona y Rafael Fernández: Así anunciaron su separación

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron el pasado 26 de agosto que su matrimonio llegaba a su final después de casi dos años de casados.

"Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar. Queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos", decía el mensaje que apareció en la sección de historias de la mencionada red social.



"Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados. Agradecemos a nuestro público y a los medios de comunicación su comprensión y respeto ante esta situación ya que no hablaremos más de este tema", agregó.

Como se recuerda, Karla Tarazona y Rafael Fernández se casaron el 18 de diciembre de 2020, en una ceremonia privada que se llevó a cabo en distrito de La Molina.





