Madre de tres niños, la conductora Karla Tarazona no pierde "la esperanza" de tener una niña en su familia. De ahí que no descarte el hecho de congelar sus óvulos, toda una tendencia entre las mujeres que desean convertirse en madre pasada la treintena.

"No me parece mala idea", dijo la presentadora al ser consultada al respecto en su programa televisivo 'D'Mañana'. "Si hay chicas de 20 o 25 años, yo a mis 39 no he perdido la esperanza de tener una hija, pero ya estoy contra el reloj, ya a los 39 o 40 no es lo mismo tener un hijo que a los 20", comentó.

Para Karla Tarazona, no hay todavía una fecha límite para volver a ser mamá, aunque será un asunto que deberá conversarlo con su doctor. "Él es el más idóneo para decir hasta cuándo mi cuerpo dé para concebir un bebé", manifestó.

Como se recuerda, los dos hijos mayores de Tarazona son fruto de su antiguo matrimonio con Leonard León, mientras que el menor nació de su relación con el cumbiambero Christian Domínguez. Este año, la conductora se divorció del empresario Rafael Fernández tras casi dos años de matrimonio.

Karla Tarazona no descartó casarse por cuarta vez

Tras su divorcio con Rafael Fernández, Karla Tarazona no descartó casarse por cuarta vez después de que se haga oficial su divorcio con el empresario. Como se recuerda, la conductora tuvo tres matrimonios: Leonard León (2008), Christian Domínguez (2014) y Fernández (2020).

“Es complicado engancharse emocionalmente con alguien, pero no he dejado de creer en el amor: si me preguntas si me casaría en algún momento, si se me da la oportunidad también lo haría”, comentó.

Por otro lado, Karla Tarazona se defendió de sus críticos quienes aseguran que no piensa en sus hijos al tener una nueva pareja: “Me da risa porque las mujeres me dicen ‘deja de ponerle papás a tus hijos, que cuántos maridos conocen’... A mí no me da vergüenza", dijo para Magaly Tv: la firme.

"Yo no voy a vivir al lado de una persona que me maltrata psicológicamente, que me maltrata físicamente, solo por mis hijos, es lo que me tocó vivir, es lo que quiero que mis hijos aprendan, que no dependan emocionalmente ni económicamente de nadie”, añadió.



Karla Tarazona llegó a una conciliación con Rafael Fernández

La conductora Karla Tarazona confirmó que llegó a una conciliación con su expareja, el empresario Rafael Fernández, luego de una semana en la que ambos ofrecieron algunas revelaciones sobre su ruptura en varios programas de televisión.

"En la conversación salieron muchas cosas, pero al final quedó claro que esto se acabó en paz y con respeto, que es lo que deseaba, quería todo en paz. Reitero, no existe acuerdo económico", dijo la presentadora del espacio 'D'Mañana' al diario Trome.

La noticia de este acuerdo la había adelantado el pasado 2 de septiembre la abogada Karla Viso, quien además sostuvo que Karla Tarazona y Rafael Fernández se habían dicho "te amo" durante el reencuentro. Buenos deseos, finalmente, son lo único que ella pidió por él.

"Sí conversamos, quedamos en paz y listo. Lo que hablé con él queda ahí y ni pienso decir más. Siempre le voy a desear lo mejor y siempre pensaré en los mejores recuerdos, quiero mi tranquilidad", manifestó Tarazona.

