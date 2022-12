Karla Tarazona es una modelo, actriz y conductora de televisión nacional. | Fuente: Instagram

Tras su divorcio con Rafael Fernández, Karla Tarazona no descartó casarse por cuarta vez después de que se haga oficial su divorcio con el empresario. Como se recuerda, la conductora tuvo tres matrimonios: Leonard León (2008), Christina Domínguez (2014) y Fernández (2020).

“Es complicado engancharse emocionalmente con alguien, pero no he dejado de creer en el amor: si me preguntas si me casaría en algún momento, si se me da la oportunidad también lo haría”, comentó.

Por otro lado, Karla Tarazona se defendió de sus críticos quienes aseguran que no piensa en sus hijos al tener una nueva pareja: “Me da risa porque las mujeres me dicen ‘deja de ponerle papás a tus hijos, que cuántos maridos conocen’... A mí no me da vergüenza. Yo no voy a vivir al lado de una persona que me maltrata psicológicamente, que me maltrata físicamente, solo por mis hijos, es lo que me tocó vivir, es lo que quiero que mis hijos aprendan, que no dependan emocionalmente ni económicamente de nadie”, dijo para ‘Magaly Tv: la firme’.

¿Qué opinan los hijos de Karla Tarazona?

Según sus declaraciones, Karla Tarazona comentó que Stephano, Alesando y Valentino entienden por qué su mamá se ha separado tantas veces. “Seguro les presentaré más (parejas) y mis hijos ya entenderán porque están grandes, y la vida es así. Pero hay que saber a quién les presentas. Si sales con alguien un par de semanas tampoco lo vas a llevar a la puerta de la casa. Han conocido a los oficiales, no a los snacks”, agregó.

Karla Tarazona llegó a una conciliación con Rafael Fernández

La conductora Karla Tarazona confirmó que llegó a una conciliación con su expareja, el empresario Rafael Fernández, luego de una semana en la que ambos ofrecieron algunas revelaciones sobre su ruptura en varios programas de televisión.

"En la conversación salieron muchas cosas, pero al final quedó claro que esto se acabó en paz y con respeto, que es lo que deseaba, quería todo en paz. Reitero, no existe acuerdo económico", dijo la presentadora del espacio 'D'Mañana' al diario Trome.

La noticia de este acuerdo la había adelantado el pasado 2 de septiembre la abogada Karla Viso, quien además sostuvo que Karla Tarazona y Rafael Fernández se habían dicho "te amo" durante el reencuentro. Buenos deseos, finalmente, son lo único que ella pidió por él.

"Sí conversamos, quedamos en paz y listo. Lo que hablé con él queda ahí y ni pienso decir más. Siempre le voy a desear lo mejor y siempre pensaré en los mejores recuerdos, quiero mi tranquilidad", manifestó Tarazona.

