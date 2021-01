Korina Rivadeneira expresó su agradecimiento con el Perú por haberle dado una familia. | Fuente: Instagram / Korina Rivadeneira

Hay varios motivos para querer al Perú. Y Korina Rivadeneira los tiene luego de 12 años viviendo en nuestro país, a donde llegó cuando tenía 17 años y en el que pudo forjarse una carrera en la televisión, además de formar una familia con su esposo Mario Hart.

“Me acuerdo que la primera vez que llegué, me fui al mar e intenté agarrar una ola, pero no pude, fue misión fallida”, contó la modelo venezolana para el programa “En boca de todos”. “Estoy 12 años en Perú, prácticamente toda mi vida. Aquí me coroné como mujer”, añadió.

Para la actriz de “Princesas”, este es un país con el que se siente agradecida. “El Perú me dio todo, mi vida, mi felicidad, estoy acá y soy la persona más feliz del mundo”, dijo con entusiasmo. Y no es para menos: aquí se casó y tuvo a su pequeña bebé Lara. “Mi felicidad es mi familia”, apuntó.

“He tenido la oportunidad de irme a otro país varias veces y no he podido vivir sin la gastronomía peruana, es una cosa que no puedo explicar y eso me ha retenido”, agregó Korina Rivadeneira.

SER PADRES OTRA VEZ

Como se recuerda, en septiembre del año pasado, Mario Hart y Korina Rivadeneira le dieron la bienvenida a su primogénita Lara. Y a dos meses de convertirse en padres por primera vez, el exchico reality confesó que ambos desean seguir agrandando la familia en los próximos dos años.

"Nos encantaría [tener otro hijo] y nos encantaría que sea hombre", admitió el piloto en el programa "América Hoy". "Nos gustaría que sean seguidos, que no haya muchos años de diferencia entre ellos, yo calculo que máximo en dos añitos, un añito", sostuvo.

Además, recalcó su interés y el de Korina Rivadeneira por tener un bebé que sea varón. "Vamos a tratar de que sea hombre, ahora se puede inducir, hacer un tratamiento para que salga un Marito", indicó.