Korina Rivadeneira es madre de dos bebés, fruto de su relación sentimental con Mario Hart. | Fuente: Instagram / Korina Rivadeneira

En agosto pasado, Korina Rivadeneira y Mario Hart se convirtieron en padres por segunda vez. Sin embargo, pese a que en una oportunidad afirmó que le gustaría ampliar su familia en un futuro, la exhica reality reveló este martes en sus redes sociales que le basta solo con la hija y el hijo que tiene actualmente.



Desde su cuenta de Instagram, la modelo venezolana compartió en sus historias que el último fin de semana ella y su primogénita estuvieron padeciendo un resfriado. "Ella ha estado con fiebre desde anoche. A mí me está subiendo el dolor de cabeza, oídos y garganta, gracias a los vientos huracanados atípicos que presenciamos", dijo.

Pero no solo su primera hija estuvo enferma, sino también su hijo de dos meses. Por todo ello, Korina Rivadeneira hizo una contundente confesión: "¡Estoy reventada! Estuve con Lara sin dormir hasta las 5:40 a.m., porque a esa hora recién se le bajó la fiebre y al toque me pasé a otro cuarto con Marito para que duerma con su tetita de largo".

"Estoy realmente exhausta, necesito dormir ya. Cuando me preguntan si quiero más hijos, solo imagino a los tres enfermos y me da algo. Estoy bien con dos, gracias", añadió la antigua participante de 'Esto es Guerra'.

Korina Rivadeneira aseguró que no tendrá más hijos con Mario Hart. | Fuente: Instagram / Korina Rivadeneira

Korina Rivadeneira y Mario Hart tuvieron su segundo bebé

El pasado 7 de agosto, Mario Hart y Korina Rivadeneira dieron la bienvenida a su segundo hijo. A través de sus redes sociales, la pareja no dudó en compartir su alegría y publicó algunas imágenes donde posan al lado del nuevo integrante de la familia.

"¡Bienvenido, amor de nuestras vidas! ¡Desde ya te amamos muchísimo! ¡Marito is in the house!", escribió Mario Hart en su cuenta de Instagram. "Gracias Dios por nuestro bebé sanito. Permítenos ser los mejores padres para él!", añadió.

Korina Rivadeneira espera que, de ser posible, la familia que ha conformado junto con Mario Hart siga creciendo en los años venideros. Su relación con el piloto, según la también exchica 'reality', hace que sus personalidades mantengan un balance.

"Yo soy un poquito loquita, Mario es mi equilibrio", dijo en una entrevista con la periodista Verónica Linares para su programa de YouTube, "La Linares".



Estar embarazada de nuevo produjo que Korina Rivadeneira notara las diferencias con su primera gestación, cuando tuvo que dar a luz a la pequeña Lara. Para ella, esta segunda maternidad la toma con más calma, aunque hay sus matices.

"Estoy mucho más tranquila, pero intranquila a la vez. En el embarazo de Larita estaba muy activa y hacía deporte todos los días durante los nueve meses", manifestó al principio. Y después sostuvo que, en aquel embarazo, no ha "hecho absolutamente nada" de deporte.

