Mario Hart y Korina Rivadeneira se convierten en padres por segunda vez. | Fuente: Instagram

Mario Hart y Korina Rivadeneira dieron la bienvenida a su segundo hijo. A través de sus redes sociales, la pareja no dudó en compartir su alegría y publicó algunas imágenes donde posan al lado del nuevo integrante de la familia.

"Bienvenido amor de nuestras vidas!!! Desde ya te amamos muchísimo!!! Marito is in the house!!!", escribió Mario Hart en su cuenta de Instagram. "Gracias Dios por nuestro bebé sanito. Permítenos ser los mejores padres para él!", añadió.

Korina Rivadeneira espera que, de ser posible, la familia que ha conformado junto con Mario Hart siga creciendo en los años venideros. Su relación con el piloto, según la también exchica 'reality', hace que sus personalidades mantengan un balance.

"Yo soy un poquito loquita, Mario es mi equilibrio", dijo en una entrevista con la periodista Verónica Linares para su programa de YouTube, "La Linares".

Diferencias entre el primer y segundo embarazo

Estar embarazada de nuevo produjo que Korina Rivadeneira notara las diferencias con su primera gestación, cuando tuvo que dar a luz a la pequeña Lara. Para ella, esta segunda maternidad la toma con más calma, aunque hay sus matices.

"Estoy mucho más tranquila, pero intranquila a la vez. En el embarazo de Larita estaba muy activa y hacía deporte todos los días durante los nueve meses", manifestó al principio. Y después sostuvo que, en este embarazo, no ha "hecho absolutamente nada" de deporte.

"Porque he tenido demasiado trabajo y me canso más... Me siento mal, porque me gusta hacer deporte y no he podido", comentó Rivadeneira.

Desde hace un tiempo, la modelo venezolana ha empezado a abrirse camino como actriz. Entre sus recientes proyectos, tras haber participado en producciones para la pantalla chica, hizo de villana en la película "¿Quién dijo Detox?".

