Jazmín Pinedo tras su presentación de “Reinas del Show”: “La gente piensa de que yo era JLO” | Fuente: El gran show

Jazmín Pinedo bailó por primera vez en el set de “Reinas del Show” y ante tanta expectativa por su presentación, que no logró cautivar a los miembros del jurado, prometió seguir mejorando.

La exconductora de "Esto es guerra" bailó a ritmo del tema ‘Arrasando’ de Thalía y tanto en sus ensayos como en la pista de baile se mostró fuera de físico y bastante agotada por la exigencia de la coreografía, cuestión que no le gustó al jurado, quienes la criticaron asegurando que está “a un 5%” y que quieren ver más de ella como artista.

Ya fuera del set, Jazmín Pinedo comentó que las personas tienen una imagen de ella como bailarina que no se ajusta a la realidad y por ello prefiere aprender de a pocos sintiéndose cómoda con el proceso.

Asegura que no es JLo

Jazmín Pinedo reveló que pese a su experiencia en los set de televisión, cuando pisa el de "Reinas del show" se siente nerviosa porque es algo nuevo para ella.

"Es complicado porque para mí esto es nuevo y siento que para la gente tiene otra perspectiva, algunos creen incluso que yo ya he concursado en algún reality de baile”, comentó Pinedo. “Yo no esperaba que me dieran un super puntaje porque no soy bailarina, ni que me dieran devoluciones maravillosas. Para mí este es un aprendizaje total y quiero disfrutarlo poco a poco. Yo voy a mi ritmo”.

La popular “chinita” también habló sobre la falta de aire durante su show en el escenario de “Reinas del Show” y sobre el supuesto favoritismo que le podría beneficiar en la carrera por el título de Reina del Show. “Aquí hay un gran trabajo de físico. Voy a tener que salir a correr, a nadar, para mejorar el aire porque me quedo sin aire y me bajoneo entonces tengo que controlarlo mejor”, comentó.

“Estoy acostumbrada a trabajar bajo presión, pero sí sentía que la gente tenía una perspectiva de que yo era JLO y con esto se han dado cuenta de que no hay ningún favoritismo yo he venido a divertirme a ayudar, que es lo más importante y a aprender”





