Lucero Tello, hijastra del cómico ambulante Miguel Ángel Campos, se despidió de él con un sentido mensaje. | Fuente: Composición

Lucero Tello, hijastra del cómico Miguel Ángel Campos más conocido como ‘La Bibi’, se despidió de él con un sentido mensaje en sus redes sociales. La joven admitió sentirse triste por la pérdida y compartió una imagen de ambos cuando estuvieron en el programa “Tengo algo que decirte”.

“Parece todo un sueño el no volver a verte, papá. Dijiste que siempre estarías para mí, que tú jamás me ibas a dejar como padre y ya no estás a mi lado”, escribió en su publicación.

Lucero -quien es hija biológica de Johanna, expareja de ‘La Bibi’- fue acogida por el cómico. De acuerdo a ella, el artista siempre la apoyó aunque no fuera su padre biológico.

“Ya no escucho tu voz, ya no siento tu abrazo, ya no hay risas ni regaños. Hoy solo hay dolor y llanto, pero siempre vas a vivir en mí porque fuiste el mejor”, aseguró. Finalmente, Tello terminó su mensaje despidiéndose de él: “Te amo, papá. Miguel Campos, fuiste y serás para mí, mi padre”, concluyó.

"Fuiste y serás para mí, mi padre", estas fueron las palabras de Lucero Tello, hijastra de 'La Bibi'. | Fuente: Captura de pantalla

SU DECESO

‘La Bibi’, como era conocido el cómico ambulante Miguel Ángel Campos, falleció el pasado 31 de octubre por las secuelas del nuevo coronavirus. El artista estuvo internado en el Hospital COVID de Ate durante su lucha contra esta enfermedad.

En conversación con RPP Noticias, Manolo Rojas, conductor de “Los Chistosos”, comunicó el deceso del humorista: “A la 1:30 p.m. sus hermanos me dieron la noticia. Una pena, se fue luchando. Fue un guerrero, fue valiente”, comentó.

Según confirmó Jhonny Carpincho, el cómico ambulante “sufrió de un severo cuadro de bronquios" luego de haber superado el virus. "Tuvo como unas burbujas de aire en los pulmones”, aseguró al diario Trome.