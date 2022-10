Leslie Shaw recibió críticas por estar con El Prefe quien es 13 años menor que ella. | Fuente: Composición

La cantante peruana Leslie Shaw anunció en sus redes sociales que se comprometió con su novio El Prefe. El artista cubano dejó en claro que no le importa lo que digan sobre la diferencia de edad –ella de 33 y él de 20- y confirmó que pronto habrá boda.

A través de su Instagram, el intérprete de ‘Sola y soltera’ compartió imágenes de la cena romántica que tuvieron, donde se animó a pedirle la mano en matrimonio con un gran anillo de diamantes.

“Ella dijo sí. Te amo mucho. Mi compañera de vida, no puedo estar más feliz”, se lee en la descripción de las imágenes. Leslie Shaw se mostró feliz por dar este paso importante en su vida y espera que dure para siempre.

La artista nacional considera que ambos están pasando por un buen momento en su carrera y saldrán adelante juntos: “Estoy feliz, realizando todos mis sueños en mi carrera y él me comprende, es divertido, somos artistas los dos, creo que eso influye bastante. Estamos todo el día juntos, pero respetamos nuestro espacio de trabajo”, contó.

A pesar de que van a contraer matrimonio, Leslie Shaw no piensa tener hijos por el momento: “No quiero ser madre, creo que no podría, es una responsabilidad muy grande, a mí me encanta mi libertad, viajar, no pedirle permiso a nadie. Veo a mis amigos sufriendo, aparte con tantas enfermedades que hay”, agregó. A este comentario se unió El Prefe quien tampoco quiere ser padre.

El cantante cubano El Prefe le propuso matrimonio a Leslie Shaw y la cantante peruana dijo que sí. | Fuente: Instagram

Leslie Shaw incursiona en la cumbia con 'Castigo'

Leslie Shaw continúa con su proyección internacional y se unió al grupo Marama para lanzar su nueva canción "Castigo". El tema es una cumbia al estilo de la agrupación uruguaya que, a diferencia de otras de sus canciones, lleva un flow mucho más urbano, con el estilo de producción, concepto y esencia que caracteriza a la cantante peruana.

El tema fue grabado íntegramente en Estados Unidos; fue producido en Miami, mientras que el video fue filmado en Fort Lauderdale y Hollywood. “Conocí a Agustín Casanova, el cantante de Marama, cuando estaba trabajando en el álbum anterior. Me cayó súper bien e hicimos buena conexión, intercambiando ideas sobre lo que podríamos hacer juntos hasta que me mandaron 'Castigo' y me encantó”, contó Leslie Shaw en un comunicado.





Por otro lado, la artista nacional reveló que no tiene miedo de experimentar fusionando géneros musicales ya que inició cantando rock y después pasó a lo urbano por lo que la cumbia sí estaba dentro de sus planes:

“Es una cumbia, es alegre, pero a la misma vez habla de desamor, de despecho, de drama que me encanta y siento que las chicas se van a sentir identificadas y la van a gozar y bailar en todas las fiestas”, sostuvo Leslie Shaw.

