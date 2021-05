Leslie Shaw se unió al artista cubano El Prefe para sacar adelante su tema "Sola y soltera". | Fuente: Difusión

Tras algunos meses lejos de la música, Leslie Shaw volvió a la escena artística con un nuevo tema bajo el brazo: "Sola y soltera". El sencillo, hecho en colaboración con el cantautor cubano El Prefe, viene acompañado por un videoclip ya disponible en YouTube.

Este tema, grabado en los estudios de Vla Music Entertainment (la nueva disquera de la cantante nacional) fue compuesto por la misma Leslie Shaw con el apoyo del mencionado artista cubano y Mr. Vla, quien también fungió de productor.

Así, la artista peruana volvió a ejecutar alianzas con el género urbano internacional, fórmula que le ha dado rotundos éxitos como "Estoy soltera" junto a Thalía y Farina, tema que fue elegido reciemente como "Hit del año" en Perú y con casi 30 millones de vistas en YouTube.

"Sola y soltera" también se suma al repertorio de Leslie Shaw en el que destacan "La Faldita", hecho con Mau y Ricky, y "Solterita de Oro", realizado con el apoyo de Lérica y Gente de Zona que le abrió las puertas en España. Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, la cantante urbana reside actualmente en Miami (EE.UU.).

Líos con derechos de autor

Hace unos días, Leslie Shaw decidió romper su silencio para contarle a sus seguidores la razón de su repentino alejamiento de la música tras el despegue musical que su carrera venía atravesando.

Por medio de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, la intérprete de “Faldita” confesó que el alejamiento de los reflectores se debió a que estos últimos meses ha tenido que enfrentarse a líos que involucran los derechos de autor.

“Han ocurrido muchas cosas en mi vida, en mi carrera que han hecho que no pueda sacar música pero las cosas pasan por algo”, comentó Leslie Shaw. “Me he informado muchísimo más de los derechos que tenemos como artistas y compositores, he registrado todas mis canciones y composiciones y me he instruido mucho más”.

“(A veces) suceden cosas que dificultan (el camino) y uno como artista se frustra. Sin conciertos, estando en otro país, sola”, confesó Leslie Shaw. “No ha sido fácil pero ha sido un proceso que he tenido que pasar para aprender a valorar mi música, mi arte, mis composiciones. Hacerme respetar muchísimo más, a informarme antes de firmar contratos y a desconfiar más de las personas que te ofrecen muchísimas cosas”.

