Leslie Stewart asegura que no sabía que era una 'bomba sexy' en los 90s. | Fuente: Instagram | Fotógrafo: Miguel Poma

Debido a la pandemia del coronavirus, la carrera actoral de Leslie Stewart se ha visto afectada. Pero ella no se queda con los brazos cruzados. La actriz de “Te volveré a encontrar” presentará un nuevo programa virtual junto a Mónica Torres y Rossana Fernández-Maldonado.

El proyecto se llamará “Bueno, bonito y barato” y las tres buscarán responder a las preguntas del público. “Es un programa de unos 15 minutos donde daremos consejos. Por ejemplo, dónde puedes conseguir cosas a buen precio, cómo contactarte con tu AFP si no sabes. Cuando se necesite, tendremos la opinión de algún especialista. También daremos tips de cocina, del hogar, para pedir delivery, para que sepan cuál es la mejor; todo ese tipo de cosas”, confesó al diario Correo.

Por otro lado, Leslie Stewart, recordada por su partipación en las ficciones noventeras "Calígula" y "Malicia", se mostró desalentada por la labor del Ministerio de Cultura frente a la situación de los actores durante la pandemia.

“A nosotros no nos ha llegado ningún tipo de apoyo. Más bien, han salido noticias, que no son alentadoras, de personas que cobran una millonada de plata por trabajos que ni se sabe, mientras que hay otro sector muy necesitado”, aseguró.

No obstante, espera que “Bueno, bonito y barato” sea una plataforma para entretener a la gente y que el público olvide por un momento la crisis que estamos enfrentando.

SUS INICIOS

Leslie Stewart empezó a trabajar desde muy joven y confesó que no sabía el impacto que tuvo en la década de los 90's: “Ni sabía en esa época que yo era una bomba sexy. No había Internet, ni redes sociales. No lo tomaba así, la verdad. Me divertía haciendo el trabajo que me gusta, que me apasiona, desde los 20 años. Ha sido mi estilo de vida de siempre”.

Además, dio algunos consejos a las artistas jóvenes que recién empiezan ya que las cámaras estarán detrás de ellas y será difícil mantener su privacidad.

“Las críticas positivas te motivan, pero, cuando eres chibola, las críticas negativas te bajonean. Eso al principio es bastante difícil, ya con los años lo vas manejando, vas madurando. Pero al principio eso, la falta de privacidad”, sostuvo.