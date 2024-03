Lita Pezo tras despedirse de Viña del Mar 2024: "Voy a seguir luchando por mis sueños"

La cantante Lita Pezo compartió sus primeras reacciones tras despedirse de Viña del Mar 2024. | Fuente: Instagram: @litapezo_artistaoficial

Luego de su destacada actuación en Viña del Mar 2024, Lita Pezo estuvo a punto de alzarse con la Gaviota de Plata en la final de la Competencia Internacional. Aunque no logró el primer puesto, el apoyo incondicional del público la convirtió en una de las favoritas indiscutibles del certamen.



El jueves, la cantante peruana tuvo su última oportunidad para impresionar al jurado de la competencia con su interpretación del tema Luchadora, una poderosa balada sobre la resiliencia que refleja el espíritu de aquellos que abandonan su tierra en busca de nuevas oportunidades.



A pesar del apoyo masivo del público, que le otorgó el puntaje virtual más alto de la noche, el español Enrique Ramil se llevó la Gaviota de Plata al mejor intérprete; mientras que la canción del mexicano Eddy Valenzuela, titulada El maestro, se hizo con el premio a la mejor canción.

¿Qué dijo Lita Pezo tras su paso en Viña del Mar 2024?

"Quiero agradecer el cariño que me han brindado hasta el último momento. Muchísimas gracias", comentó Lita Pezo en un video publicado en sus redes sociales. "Esto es un concurso. Todo puede pasar. Estoy acostumbrada desde muy chiquita".



Sin embargo, aclaró que no se dejará vencer por el resultado. "Esto no nos define. Un 'no', una puerta cerrada, un concurso no ganado no nos define. Voy a seguir luchando por mis sueños, por mí, por mi familia y por toda la gente que ha confiado en mí desde un inicio".

Lita Pezo ha tenido un exitoso paso por las versiones peruanas de los realitys 'La voz' y 'Yo soy kids'.Fuente: Instagram: @litapezo_artistaoficial

¿Cómo reaccionaron las redes con los resultados de Lita Pezo en Viña del Mar 2024?

La cantante Eva Ayllón, quien acompañó a Lita Pezo en su viaje a Viña del Mar 2024, evidentemente conmovida, le dedicó unas palabras en redes sociales: "Para el Perú, tú eres una ganadora". También recibió el apoyo de diversos colegas, entre ellos Daniela Darcourt y Milena Warthon.



"Gracias por habernos representado con tantísimo amor y profesionalismo. Para nosotros, eres y serás por siempre nuestra ganadora", escribió Darcourt. "¡Estamos muy orgullosas de ti, mujer luchadora!", dijo Warthon, ganadora de Viña del Mar 2023.

¿Qué dijo Ruby Palomino sobre Lita Pezo en Viña del Mar 2024?

Después de la despedida de Ruby Palomino de Viña del Mar 2024, Lita Pezo, la representante de Perú en la Competencia Internacional, se posicionó entre los finalistas de su categoría tras sus dos potentes presentaciones interpretando su canción, Luchadora.



Sin embargo, Pezo no logró llevarse la Gaviota de Plata en la gran final. Cuando se anunció que el español Enrique Ramil y el mexicano Eddy Valenzuela se llevaron el premio al mejor intérprete y mejor canción, respectivamente, la reacción de Palomino fue un simple: "¿Qué?".



Desde el backstage, Palomino agregó: "No puedo decir nada". Tras su participación en la Competencia Folclórica con el tema Canción para un planeta triste, reconfortó a Pezo con las palabras: "Luchadora hasta el final", cuando se encontraron luego de que Pezo bajara del escenario de Viña 2024.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis