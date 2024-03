Ruby Palomino expresó su malestar por el puntaje final de Lita Pezo en Viña del Mar 2024: "Me asombra"

Ruby Palomino expresó su descontento tras el puntaje que recibió Lita Pezo por parte del jurado en la final del concurso internacional del Festival de Viña del Mar 2024. La ganadora de La Voz Perú, quien también participó en el certamen, manifestó sentirse sorprendida por lo que percibe como una injusticia hacia su colega, cuyo desempeño fue altamente valorado por la votación del público.

"Lo de Lita me asombra. (En las primeras presentaciones) el jurado había votado súper alto, el público le puso un súper puntaje... y ahorita, en la final, bajó, es como que: 'No lo sé Rick', dijo a Trome.

La cantante subrayó que este cambio repentino en la puntuación le resultaba desconcertante, especialmente por el alto nivel de apoyo que Lita Pezo había recibido de los espectadores. Además, comentó acerca de su experiencia en el concurso folclórico y su percepción de la situación.

"A mí me pusieron la soga al cuello desde el principio, dije que era porque el jurado no entendía el tipo de género que hago, que es fusión, y de pronto viene una chica que hace folclore-rock. Es rarísimo, aunque en Chile hay una agrupación que hace lo mismo. Yo estaba feliz porque el público voto bien, la Quinta Vergara rugió, pero sí me bajoneó un poco lo del jurado. En mi segunda participación cambio de estrategia, porque la primera canté y bailé, nadie lo hace, hago eso y recibo la misma nota. Entonces dije 'Dios mío y universo, denme la sabiduría para aceptar lo que no puedo cambiar'", sostuvo.

Descontento contra el jurado de Viña del Mar

Ruby Palomino también opinó acerca del sistema de votación del concurso, indicando que no se les proporcionaba una explicación detallada sobre cómo se llevaba a cabo la evaluación y el promedio de las puntuaciones.

"No, nos dicen que hay tres jurados incógnitos, de los ocho, cinco se ven en pantalla y eso se promedia con el voto del público, pero no sé", aseguró.

El descontento con la situación se ha extendido a las redes sociales, donde algunos usuarios han calificado el resultado como una "estafa" y un "robo" hacia Lita Pezo, quien no pudo llevarse la ansiada Gaviota de Plata a casa.

"¡A mí también me la robaron, ah! (la Gaviota de Plata), pero creo que es distinto cuando desde el principio tienes el puntaje del jurado y del público altísimo, es raro y más cuando ves que todo está listo para que la recibas (la Gaviota) por eso es que nuestro pueblo se ha levantado", declaró.

Por último, Ruby Palomino envió un mensaje de aliento a sus colegas peruanos, alentándolos a no rendirse y a seguir esforzándose en su búsqueda de reconocimiento internacional en el mundo de la música.

"A veces las cosas no van a pasar como uno quiere, por eso dénlo todo para que no haya ningún arrepentimiento. No será ahora, será después y nos cobraremos esa revancha", finalizó.

