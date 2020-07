Lorena Álvarez disipó los rumores sobre una supuesta rivalidad con Juliana Oxenford. | Fuente: Instagram

¿Lorena Álvarez y Juliana Oxenford tienen una rivalidad? Según aseguró la periodista de Latina, dichos rumores están bastante alejados de la realidad, debido a que ella “no tendría por qué tener un problema” con su colega. Lo que sí es verdad es que ambas compiten en el mismo horario desde diferentes canales.

“La verdad yo nunca me he enterado (risas), no tendría por qué tener algún problema con alguien. Lo que dicen de un ‘Esto es guerra’ versión periodismo no va conmigo”, contó Álvarez en conversación con El Popular.

En ese sentido, la conductora de noticieros no tuvo más que palabras de admiración hacia Juliana Oxenford, quien forma parte de la señal de ATV. “Juliana es una chica encantadora, honesta y consecuente. Solo tengo cosas buenas que decir de ella”, añadió y concluyó que es positivo que el televidente tenga diversas opciones para elegir en la televisión peruana.

Cabe recordar que su colega fue presentadora del programa informativo de Latina, pero luego se retiró para conducir “Al estilo Juliana”, en ATV.

NO SON AMIGAS NI ENEMIGAS

Esta no es la primera vez que Lorena Álvarez es consultada sobre su relación con Oxenford, ya que sus seguidores en las redes sociales también se lo habían preguntado anteriormente. A inicios de junio, la figura de Latina respondió ciertas inquietudes a través de sus historias en Instagram.

Ante la pregunta, Lorena Álvarez dejó en claro que no es amiga de Juliana Oxenford. No obstante, reconoció que la admira y que cuando realmente quiere decirle algo lo hace desde WhatsApp.

“¿Si es mi ‘pataza’, mi chochera? Nada que ver. Es una persona que respeto mucho, que admiro, la pude conocer mucho más cuando nos tocó trabajar juntas en Latina. Es bien bacán y cuando tengo algo que decirle le escribo al WhatsApp. Más fácil, directo”, dijo para poner fin a los rumores.