Pasó más de un año para que el Ministerio Público formalice la denuncia de Lorena Álvarez. | Fuente: RPP

Para Lorena Álvarez, la formalización de su denuncia contra Juan Jorge Mendoza por agresión es un logro en más de un sentido. El más importante, afirma, es que la justicia tiene claro quién es el agresor y quién la víctima en su caso.

Ello teniendo en cuenta que luego de que presentara la acusación, en setiembre del año pasado, Mendoza también interpuso una denuncia contra ella por lesiones.

"Me siento satisfecha en más de dos medidas. Primero porque la justicia por fin tiene claro quién es la víctima y quién és el agresor. Porque no solo ha formalizado la denuncia penal por agresión hacia mi persona, sino que ha archivado la denuncia que el señor me hace cuando se enteró que yo lo había denunciado", dijo en entrevista con RPP.

Además de ordenar archivar la denuncia que Mendoza interpuso, determinaron que el certificado médico legal que presentó la defensa del economista sobre la supuesta lesión confirma que se trató de un mecanismo de resitencia, es decir, defensa propia.

También se solicita al Juzgado Penal de Lima fijar fecha y hora para la audiencia de presentación de cargos. Para este caso, la Fiscalía está solicitando contra Mendoza la medida coercitiva de comparecencia simple.

Al ser consultada si era la medida que esperaba, confesó haberse sentido sorprendida. "Sentía el temor de que archivaran, de que nos les pareciera importante porque no me habia desfigurado, porque no me había dejado postrada en una cama. Las vícimas que sobrevivimos, que no tenemos huellas visivles y permanentes físicas de la agresión, terminamos siendo ignoradas por este sistema de justica".

El caso



En setiembre de 2017, la periodista Lorena Álvarez realizó una denuncia contra su expareja, el economista Juan Mendoza Pérez, por agresión física y daño psicológico.

El parte policial sostiene que en la madrugada del 28 de setiembre, la periodista recibió insultos y agresiones de su pareja luego de enfrascarse en una discusión, incluso refiere que Juan Mendoza le escupió en tres oportunidades.

En respuesta, el economista negó haber cometido la agresión, es más aseveró haber sido él víctima de lesiones. "Lo primero quiero decir es que no soy ningún golpeador, jamás la he maltratado físicamente y por eso vengo a defender mi honor", dijo al dominical Panorama.

Álvarez comentó que Mendoza no ha intentado contactarse con ella desde el día de la agresión. En cambio, su defensa legal sí intentó disuadirla de continuar con el proceso y llevarla a pactar una conciliación con su agresor.

"La otra parte me llamó para conciliar, pero no acepté retirar la denuncia porque no podemos permitir más violencia contra la mujer", señaló en ese momento.

No obstante, confesó que teme las represalias que la decisión del Ministerio Público pueda generar. Contó que desde que sufrió la agresión ha vivido con miedo. Si bien tiene garantías para su vida, ya no cuenta con seguridad personal, por lo que el temor permanece latente.

"Pero no me van a amilanar. Seguiré reclamando lo que es justo. No solo para mí sino para todas las mujeres, las vivas y las que ya no pueden defenderse", dijo este jueves a través de Twitter.