El cantante 'Cachuca', de Los Mojarras, fue dado de alta tras casi 90 días en UCI por contraer la COVID-19. | Fuente: Instagram

El popular ‘Cachuca’, vocalista de Los Mojarras, continúa con su tratamiento después de estar internado casi 90 días en UCI por contraer el coronavirus. Él ingresó al Instituto Nacional de Rehabilitación Dra. Adriana Rebaza como parte del Programa de Rehabilitación Integral Post COVID-19

Allí recibirá el tratamiento más adecuado para su recuperación. De acuerdo con un comunicado de prensa que emitió el Ministerio de Salud (Minsa), Hernán Condori -nombre real del artista- será atendido por un equipo multidisplinario para mejorar su capacidad respiratoria. También recibirá apoyo nutricional y psicológico.

Como se recuerda, el intérprete de "Nostalgia provinciana" ingresó en agosto al Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU) debido a la baja saturación de oxígeno en su sangre tras una recaída por la COVID-19, enfermedad por la que fallecieron su madre, padrastro y hermano.

Debido a la diabetes y asma preexistentes, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde permaneció alrededor de 90 días. Felizmente, 'Cachuca' se recuperó y empieza una etapa de rehabilitación.

EL MENSAJE DE PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ

Semanas atrás, Pedro Suárez Vértiz utilizó su cuenta de Instagram, para enviarle un mensaje de apoyo al líder del grupo Los Mojarras, Hernán Condori, cuando aún luchaba contra la COVID-19.

“'Cachuca', estás pasando un momento muy duro. Esta vez no es un poema”, escribió el cantautor peruano. “Mejores que tú, muchos. Peores que tú, más. Pero como tú, ninguno 'Cachuca'. ¡Arriba Perú, 'Cachuca'!”.

En junio pasado, 'Cachuca' prometió nuevos temas en torno a la crisis sanitaria. “Yo soy compositor y voy a hacer un disco de oro, porque esto no se puede olvidar. No se debe olvidar quiénes se fueron y cómo se fueron, abandonados por políticos que durante tantas décadas no hicieron nada”, apuntó.

