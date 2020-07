Lucho Paz revela que se infectó de la COVID-19. | Fuente: Instagram

El cantante de cumbia, Lucho Paz, utilizó su cuenta de Instagram para revelar que se contagió del nuevo coronavirus, motivo por el cual se ha mantenido alejado de las redes sociales.

"Queridos amigos, muchos de ustedes me han estado preguntando por el motivo de mi ausencia en estos últimos 15 días", anotó en la red social.

El intérprete de 57 años indicó que continúa luchando contra esta enfermedad, aunque aseguró que está cada vez mejor, por lo cual agradeció a quienes le han brindado su apoyo.

"En primer lugar debo agradecer a Dios porque me ha permitido enfrentar la COVID19 con las fuerzas necesarias para salir adelante. El proceso ha sido complejo y largo, aún me encuentro en tratamiento pero ahora me siento mucho mejor como para saludarlos por aquí y darle ánimo a quienes se encuentran pasando por la misma situación", expresó.



En ese sentido, Lucho Paz se consideró afortunado ya que la COVID-19 no lo ha afectado gravemente, pese a formar parte de la población vulnerable. "He tenido la fortuna de no haber sufrido ninguna complicación a pesar de mis riesgos de salud", sostuvo.

Finalmente, el artista se comprometió a regresar pronto para compartir su música y recomendó a todos los peruanos a tomar las precauciones adecuadas para evitar el contagio.

"Espero pronto estar completamente recuperado para seguir llevándoles buena música y alegría con mi trabajo. Amigos, a seguir cuidándose mucho, cuiden a sus familias, tomen las precausiones del caso", indicó.

"A mis amigos musicales que se encuentran delicados de salud, energía y buena vibra desde aquí. Mucho ánimo y confianza en Dios para quienes se encuentran afrontando con valentía esta enfermedad", concluyó Lucho Paz.