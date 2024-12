"Me siento asustada y angustiada": Lucy Bacigalupo espera los resultados de su segunda cirugía a la columna

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz cómica Lucy Bacigalupo, quien fue operada en el Hospital Rebagliati de Essalud por una dolencia en la columna, sufrió un incidente que la obligó a someterse a una segunda intervención quirúrgica. La situación ocurrió luego de que la camilla en donde era trasladada se rompió, provocando su caída a pocos días de ser operada.

En declaraciones al programa Magaly TV, La Firme, la imitadora de Gisela Valcárcel habló de la preocupación que atraviesa tras la segunda operación. "Decir que me siento bien sería un cliché. Todavía me siento asustada y angustiada de saber el resultado de esta segunda operación, porque en la primera debió haber cerrado una fístula (lesión vertebral). Al no cerrar, el doctor replanteó esta segunda operación con otro método, usando un injerto de mi propia grasa interna más otro material", indicó.

Tras su caída, Lucy Bacigalupo notó un bulto en la zona operada. Los médicos identificaron una acumulación de líquido, lo que representaba un riesgo importante que requirió una intervención inmediata.

"Cuando te operas de estenosis espinal, tu posición debe ser en 180 grados por cinco días, sin moverte, ni caminar ni sentarte. Te cuidan como a un cristal, pero si al quinto día te caes de una camilla después de tantos cuidados, las consecuencias puden ser mayores. Creo que dentro de todo esto, lo que me pasó es lo más leve", señaló.

Lucy Bacigalupo fue intevernida inicilamente debido a una estenosis espinal, una condición que reduce el espacio dentro de la columna vertebral y presiona los nervios. Ella había salido de alta el 2 de noviembre con estrictas indicaciones de reposo absoluto. Sin embargo, el incidente complicó su proceso de recuperación. "Lo único que quiero es recuperar mi salud y mi vida normal. Yo entré al hospital para salir bien, pero salí peor", expresó.

No obstante, aclaró que la presunta negligencia no fue del neurocirujano que la operó, sino del personal encargado del traslado. "Estas camillas deben ser manejadas por dos personas, en mi caso solo me atendió una después de la primera intervención", precisó.

Ante la denuncia, la actriz fue contactada por la presidenta de Essalud, María Elena Aguilar, quien le dijo que había solicitado un informe completo de lo sucedido. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Cultura también se interesaron en el caso y le adelantaron que se habían iniciado las investigaciones.

Según sus declaraciones, los médicos intentarán ponerla de pie en los próximos días para evaluar su evolución. "El sábado (21 de diciembre) me van a parar y verán cómo ha evolucionado esta segunda operación", agregó. Si todo surge sin complicaciones, la actriz deberá guardar reposo absoluto durante tres semanas más y someterse a rehabilitación física.