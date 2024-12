Yiddá Eslava y Julián Zucchi dan su versión del altercado público que protagonizaron y que terminó en la comisaría

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yiddá Eslava y Julián Zucchi protagonizaron este jueves 12 de diciembre una tensa discusión en plena vía pública. El incidente fue registrado en video y mostró a la expareja discutiendo mientras sus dos hijos se encontraban en el auto del actor argentino. En otro momento se observa a una de las dos cuidadoras de los menores intentando subir a la camioneta mientras esta aún se encontraba en movimiento.

El pleito acabó en la comisaría y, horas después, ambas figuras de la televisión dieron su versión de los hechos al programa Amor y Fuego.

La versión de Julián Zucchi

Julián Zucchi explicó que tenía previsto llevar a sus hijos a un viaje a Ica junto a su madre, quien había llegado de Argentina. Según su testimonio, el plan estaba acordado con Yiddá Eslava, pero la situación se complicó cuando las dos niñeras intentaron subir a su camioneta sin su autorización.

"Yo tenía que buscar a mis hijos a las nueve y media de la mañana para ir de viaje a Ica. No me querían dejar ir y (las niñeras) querían subir a mi carro, no entiendo la razón. Yiddá acababa de venir de un viaje en el norte y yo no hice ningún problema. Mis hijos iban a tener un viaje hermoso con mi mamá que vino de Argentina. Esto es una constante desde hace muchos meses y yo tengo todo el derecho de ver a mis hijos, yo me hago cargo de ellos desde siempre", declaró.

Julián también dijo que una de las empleadas sacó a su hijo del vehículo sin su consentimiento: "Eso es un hecho grave. Todo estaba acordado y no entiendo por qué las nanas intentaban subir cuando no había espacio en la camioneta".

Sobre las acusaciones de arrastrar a las nanas con su vehículo, Zucchi dijo: "La camioneta obstruía la salida (del departamento donde vive Yiddá) y nunca vi que ellas estaban colgadas".

El también exintegrante de Parchís afirmó que siempre ha cumplido con sus responsabilidades como padre y denunció que ha sido víctima de maltrato psicológico: "A mí me exigen cosas todo el tiempo y creo que ya es hora de que la Justicia por fin escuche. También he tenido que dar declaraciones a un lugar que se llama Centro de Emergencia Mujer cuando el violentado era yo. Ella salió a querer destruir mi imagen y mi carrera".

La versión de Yiddá Eslava

Yiddá Eslava, por su parte, aseguró que existía un acuerdo con Julián Zucchi para que sus hijos, especialmente el mayor, quien tiene una condición de autismo, estuvieran acompañados por sus niñeras en salidas o viajes, según dijo, por recomendaciones de la psicóloga que los trata.

Agregó que, si su expareja había encontrado dificultades con el espacio en su vehículo, todo se podría haber solucionado con una conversación.

"Es un auto de cinco pasajeros, solo estaba la mamá, el novio de la mamá y él. Se hubiera solucionado todo si él me decía: 'Oye ¿Puede ir solo una nana?' y yo lo conversaba, no hubo una conversación y creo que las imágenes son claras. Estas señoras trabajan con nosotros desde antes de separarnos, ellas siguen teniendo la misma función, no es que yo haya contratado a alguien para imponer algo", declaró la actriz.

La exchica reality también mencionó que fue ella quien tuvo que tomar medidas legales debido a la falta de cumplimiento con la manutención de los hijos. "Yo le tuve que poner un juicio de alimentos y muchas veces he dicho que yo me hago cargo de mis hijos. Si yo hubiese querido hacer escándalo o prensa de esto, hubiese sido muy fácil salir a los medios a decir esto".

Al mostrar el chat con las coordinaciones previas sobre el viaje con sus hijos, Yiddá desmintió las declaraciones de Julián.

"Hay cosas que uno deja para el Poder Judicial y yo tengo mis razones como madre por las cuales exijo que vayan las nanas, no es que yo lo haga porque se me ocurra. Ya lo habíamos coordinado y tengo pruebas de eso, no lo sorprendí", concluyó.