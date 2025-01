"Lo que más quiero es tenerte a mi lado y darte un abrazo": Luigui Carbajal se conmueve con mensaje de Ricky Trevitazzo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que Ricky Trevitazzo se quebrara al recordar su amistad con Luigui Carbajal en El Gran Chef Famosos, el recordado integrante de Skándalo también le dedicó unas sentidas palabras. En su visita al programa de espectáculos Préndete, aseguró que "el cariño no se va de la noche a la mañana".

"Hay un cariño, mi cariño por Ricky no se va ir de la noche a la mañana, tenemos una amistad de más de 25 años. La decisión fue muy complicada, tuvimos una discusión. Me da mucha pena, no tengo nada en contra de él, le deseo lo mejor y deseo que recupere su salud", mencionó.

Asimismo, Luigui Carbajal resaltó que siempre lo apoyó, pero lamenta que se haya dejado llevar por terceras personas, esto en referencia a Roly Ortiz, fundador de Skándalo. "Yo siempre he puesto el pecho por Ricky y siempre lo voy hacer, si me pide que lo apoye para recaudar fondos para lo de su salud lo voy hacer", agregó.

Si bien lo invitaron a participar de la final de la reciente temporada de El Gran Chef Famosos, no quiso ir para evitar situaciones incómodas. Me conmueve lo que él dice, siento que lo dice de corazón, pero veo la otra parte y me hace entrar en duda. No sé si creerle pero lo siento sincero".

Finalmente, decidió dedicarle un sentido mensaje a su amigo: "Amigo, yo te quiero mucho, espero que este distanciamiento pase a un lado, no confíes, no creas en personas que te meten cosas en la cabeza, no digas que no te están metiendo cosas porque realmente es así, tú lo sabes y me has contado, sabemos cómo han sido las cosas. Amigo, te quiero mucho, que todo pase pronto, lo que más quiero es que todo pase pronto, tenerte a mi lado y darte un abrazo. Quizá no volvemos a trabajar juntos en un escenario, pero la amistad nunca se debe perder", concluyó Luigui Carbajal.

Ricky Trevitazzo lloró por Luigui Carbajal en la final de El Gran Chef Famosos

Ricky Trevitazzo se mostró conmovido durante su participación en la final de El Gran Chef Famosos: La Súper Revancha luego de ver una serie de imágenes junto a su excompañero de Skándalo, Luigui Carbajal. A pesar de la reciente ruptura de su amistad, el cantante admitió que extraña a quien todavía considera su "hermano".

"Me han pasado muchas cosas en mi vida, dentro y fuera del programa, a Luigui lo extraño un montón, mi hermano. Son las primeras imágenes que he visto junto a él. Siento como que me falta un pedazo a mi alma", expresó entre lágrimas.

Los exintegrantes de Skándalo hicieron su debut en el Gran Chef Famosos para la temporada de duplas, posteriormente reaparecieron para la Súper Revancha, aunque Luigui dejó la competencia tras ser el quinto eliminado.

En diciembre del 2024, Trevitazzo lanzó un comunicado anunciado el fin de su relación amical y laboral con Carbajal; esto a raíz de las declaraciones del fundador de Skándalo, Roly Ortiz, quien acusó a Luigui de gestionar de manera irregular el dinero que ganaron tras las presentaciones de su reencuentro.

Podcast recomendado ROBERTO MOLL, PEDRO SUÁREZ-VÉRTIZ LA BANDA Y SKÁNDALO VISITARON 'ASÍ SOMOS' Leer más Compartir Así Somos | programa Share 00:00 · 00:00