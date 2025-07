Macarena Gastaldo afirma que se besó con Gianluca Lapadula durante una celebración: "Fueron piquitos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo que no llegó a contar en El valor de la verdad, lo reveló en otro programa. La modelo argentina Macarena Gastaldo aseguró que tuvo un acercamiento con el futbolista Gianluca Lapadula durante las celebraciones por la victoria de la selección argentina en la Copa América 2021.

Según relató en el programa La noche habla, no lo reconoció de inmediato, ya que él se le acercó de manera sorpresiva mientras ella bailaba en una reunión que había organizado un amigo.

"Estaba en una reunión, Argentina había ganado la Copa América. Había tomado, estaba con mis traguitos, estaba festejando y de la nada veo que alguien viene por atrás y me empieza a bailar. Miré y dije: 'Qué lindo', y sigo bailando", contó.

"Fueron piquitos seguidos"

Gastaldo explicó que fue un amigo quien le confirmó que se trataba del delantero peruano. "Me dijo quién era. Estaba sin mascarilla. Cuando me dijo quién era, no lo reconocí, es que él andaba con su máscara protectora", explicó.

Respecto al tipo de contacto que tuvieron, aclaró que no se trató de un beso tradicional. Según su versión, se trató de varios "piquitos seguidos" mientras Lapadula se acercaba por la parte posterior de su cuello.

Al ser consultada sobre si sabía que el futbolista era casado, la modelo respondió: "Yo estaba soltera. ¿Ahí quién tiene el compromiso, quién es?".

¿Quién es Macarena Gastaldo?

Modelo e influencer, Macarena Gastaldo (32) llegó al Perú en 2014 como parte de las Chicas Doradas de Mauricio Diez Canseco, y luego se unió a Alexandra Méndez y Julieta Rodríguez para formar las Chicas Bikini Hot.

En 2016 dio el salto a la televisión al ingresar a la décima temporada del reality Combate, donde compartió pantalla con David ‘La Pantera’ Zegarra, Fabio Agostini, Israel Dreyfus y Said Palao. Un año después tuvo un breve paso por Esto es guerra.

En 2017, fue acusada de emitir comentarios racistas luego de que circulara un audio con insultos hacia los peruanos. "Quiero desmentir la existencia de audios míos insultando a los peruanos. Que existan audios en los que insulto a una persona no es un delito. Lo hice en una conversación privada con un amigo, y por eso no me pueden juzgar", escribió entonces en su cuenta de X (antes Twitter).

En diciembre de 2022, asistió a una fiesta en la mansión Playboy de Hugh Hefner. Al año siguiente, fue protagonista de un escándalo luego de que cámaras de videovigilancia la captaran golpeando a una mujer. Ese mismo año viajó a Qatar para presenciar la Copa Mundial de la FIFA.

