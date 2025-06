Madre de Milett Figueroa asegura que su hija sí entregó dinero a Jessica Newton tras ganar el Miss Supertalent

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Martha Valcárcel, madre de la modelo y actriz Milett Figueroa, salió en defensa de su hija luego de que expresara públicamente haberse sentido explotada durante su participación en el certamen Miss Supertalent 2016, realizado en Corea del Sur.

Según sus declaraciones, Milett se sintió estafada por todo lo que vivió en el concurso, principalmente porque viajó sin compañía. "Jessica me dice en el aeropuerto que no va a viajar”, contó la madre de la exchica reality, refiriéndose a Jessica Newton, quien promovió la participación de la peruana en el certamen de belleza.

"No te estoy culpando a (Jessica), pero esto fue una estafa y quizás fue una estafa para ti también, porque no sabes nada de lo que pasó en Corea del Sur con mi hija. Mi hija estaba sola, sola", dijo doña Martha en el programa Amor y Fuego.

Valcárcel también mencionó las condiciones en las que Milett habría vivido durante el concurso internacional. Afirmó que su hija comía solo una vez al día y contaba con apenas una hora para hacerlo. "La levantaban a las 5 de la mañana (...) Mi hija se fue sola", recalcó.

Martha Valcárcel asegura que Milett le dio dinero a Jessica Newton

Además, Martha Valcárcel recordó otro episodio que afectó la participación de Milett Figueroa en el Miss Perú. Según dijo, su hija sufrió una grave reacción alérgica que la obligó a retirarse del certamen, insinuando que hubo un intento deliberado de perjudicarla.

"La quisieron envenenar a mi hija (...) Por eso mi hija dice que no recomienda... no saben a lo que se meten, te rompen el zapato, te rompen el vestido”, señaló.

Finalmente, aseguró que su hija sí entregó dinero a Jessica Newton luego de participar en el certamen del Miss Supertalent. Incluso precisó la cantidad que Milett habría dado a la organizadora del Miss Perú.

"No fue parte del premio ni por haber traído la corona a su patria. Fueron 5 mil dólares, que tú misma le dijiste: 'una parte me tienes que dar'", dijo doña Martha, refiriéndose a lo que habría dicho Jessica. "Milett le dio 3 mil dólares y se quedó con 2 mil. Eso fue, es la verdad. No estamos desacreditando a nadie."

