Magaly Medina descarta retomar amistad con Jessica Newton tras defenderla de expareja: "Solo fui profesional"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Magaly Medina negó que quiera retomar su amistad con Jessica Newton. La popular ‘Urraca’ mencionó que sus críticas a Carlos Morales, expareja de Newton, las hizo respondiendo a un tema netamente periodístico y descartó que sea un motivo para un posible acercamiento con la organizadora del Miss Perú.

La conductora de Magaly TV: La Firme dejó claro que su postura contra Carlos Morales se debe al considerar injusta sus afirmaciones de que Jessica Newton inducía a su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid a cambiarse el apellido y de acusar a Newton por haber tenido una supuesta relación extramatrimonial con él.

“Solo fui estrictamente profesional, pues creo que, si fuiste amiga de alguien, y conoces parte de esa realidad, puedes opinar con cierto conocimiento”, comentó la periodista, quien recalcó estar al tanto de la situación entre Morales y Newton.

“Sería terrible de mi parte defender a alguien que se portó mal con ella, entonces no sería profesional de mi parte desconocer cómo se dieron esos acontecimientos”, agregó.

En ese sentido, Magaly mencionó que, si bien no considera a Jessica Newton como su amiga, tampoco se ve como su enemiga. “El hecho de que no seamos amigas no significa que me voy a poner en el otro extremo de la vereda y jurarme su enemiga, eso lo dejo para la gente que no tiene nobleza en su corazón”, manifestó a Trome.

Por último, volvió a descartar cualquier intento de reconciliarse con la empresaria y exreina de belleza. “Todo ha sido de manera profesional y ahí lo dejamos, esto no ha sido un intento de acercamiento”, concluyó.

Jessica Newton agradeció a Magaly Medina por defenderla de su expareja Carlos Morales. | Fuente: Instagram

Jessica Newton agradeció a Magaly Medina por defenderla de Carlos Morales

Jessica Newton no descartó retomar su amistad con Magaly Medina luego de que esta última la defendiera de las acusaciones de Carlos Morales, expareja de la organizadora del Miss Perú y padre biológico de Cassandra Sánchez de Lamadrid, de haber estado en una relación extramatrimonial con él.

Fue en una conferencia de prensa, previo al Miss Perú 2025, que la empresaria de 59 años tuvo palabras de elogio para Medina por no caer en el sensacionalismo del tema que involucra a su familia.

"Nosotras (con Magaly Medina) éramos muy cercanas. Ella ha visto de cerca mi matrimonio, mi familia y sabe del tema (…) Yo agradezco la forma tan profesional y seria en la que lo ha tratado y lo he recibido con muchísimo cariño”, manifestó.

Del mismo modo, no descartó la posibilidad de volver a retomar su amistad con la periodista de quien se mantuvo distante en los últimos años por críticas públicas entre ambas. "No lo sé, yo ya no descarto nada, no me sorprende nada", dijo.

Newton mencionó haberse sorprendido por la defensa de Magaly Medina al no acceder a una entrevista con Carlos Morales conociendo de cerca lo que pasó en su familia. "Lo de Magaly sí me sorprendió, me parece un gesto muy noble de su parte y lo recibo con cariño", expresó.

Jessica Newton y Magaly Medina se mantuvieron críticas y distantes en los últimos años. | Fuente: Instagram

Magaly Medina no aceptó entrevista con Carlos Morales

Magaly Medina reveló que la jefa de prensa de Carlos Morales se comunicó con ella para coordinar una entrevista en el programa Magaly TV: La Firme con el fin de hablar del caso con Jessica Newton.

A pesar del distanciamiento entre las dos, Medina señaló que no aceptó la entrevista por conocer muy bien lo que pasó con Newton cuando tuvo la relación con Morales y, además, de ser testigo de cómo Fernando de Lamadrid crió a Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica.

“A mí me escribió la jefa de prensa de Carlos Morales para decirme que quería darme una entrevista. Ni siquiera he contestado porque me parecería terrible, aprovechándose que tengo una disputa y estoy alejada de ella”, comentó Magaly.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ cuestionó a Carlos Morales por decir que su hija biológica Cassandra Sánchez de Lamadrid fue “incitada” por su madre para cambiar su apellido. Además, deslizó un supuesto aprovechamiento para ganar notoriedad mediática de cara a su candidatura presidencial.

“Si no hubiera sido testigo de esa relación que tienen como familia, lo haría, pero no. No me provoca que este señor se siente en mi set a que diga libremente lo que ha dicho en un podcast de alguien de su partido que no le ha repreguntado”, señaló.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis