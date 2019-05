Magaly Medina le respondió a Yeni Vilcatoma. | Fuente: Composición

Magaly Medina no se quedó callada y le respondió a la congresista Yeni Vilcatoma, quien es su cuenta de Twitter le dijo: "Tu ignorancia sobre el tema, te lleva a elucubrar cualquier cosa y por supuesto a emitir calificativos ofensivos".

Como se recuerda, la congresista dijo en el programa de Milagros Leiva que, si ella hubiera querido atacar al presidente Martín Vizcarra, habría hablado del caso "Yahaira", tema en el cual no quiso ahondar.

Ante estas declaraciones, Magaly Medina y diversos medios de espectáculos especulaban con que se trataría de algo relacionado con la cantante Yahaira Plascencia.

Por este motivo, la conductora utilizó unos minutos de su programa para responderle a Yeni Vilcatoma tras sus comentarios en redes sociales.

"Lo que sea que está investigando, si no tiene pruebas debería callarse la boca, porque cuando uno no tiene pruebas de algo uno no hecha a correr rumores y eso hay que dejárselo a los ignorantes", dijo Magaly.

Asimismo, la poplar 'Urraca' señaló que quizá la intención de Yeni Vilcatoma era ganar audiencia en su programa de televisión en el canal del Congreso.

"Realmente lo que todos queremos es verla fuera del Congreso (...) La que elucubró cualquier pachotada fue la Vilcatoma, no yo. Yo me he burlado de su ignorancia más bien. Cuando hable de temas de espectáculos llámeme. Yo la puedo asesorar y gratis", agregó.

