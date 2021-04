Magaly Medina envió un mensaje a Gisela Valcárcel tras falso anuncio del fichaje de su esposo Alfredo Zambrano en "El artista del año". | Fuente: Instagram

Magaly Medina desmintió que su aún esposo Alfredo Zambrano fuera a participar en “El artista del año”, competencia televisiva conducida por Gisela Valcárcel. Por esa razón, aprovechó un momento de su programa de espectáculos para responder directamente a la popular ‘Señito’ sobre el falso anunció presentado en “América Hoy”.

“Yo ya estaba tranquila con la Gise, éramos paz y amor, pero en mala hora se te ocurrió meterte conmigo. No sabes con quién te metiste, te ganaste a tu peor enemiga, te pusiste en mi mira. Yo me burlo del resto, pero yo no miento, no vendo humo, no juego con esas cosas”, dijo en la pasada emisión de “Magaly TV: La Firme”.

En ese sentido, la ‘Urraca’ aseguró nuevamente que el supuesto fichaje de Alfredo Zambrano mostrado en el espacio matutino de Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, era una falsedad: “Esto es una gran mentira, lo que hicieron para promocionar el programa de la rubia más hipocritona de la televisión”.

Magaly critica la televisión de Gisela

La conductora Magaly Medina también criticó la hipocresía en la televisión, específicamente la que produce Gisela Valcárcel luego de involucrar la imagen de Alfredo Zambrano tras su separación confirmada a inicios de abril. Cabe destacar que, ella afirmó tener la autorización de su expareja para negar las especulaciones.

“Esa hipocresía televisiva tan nuestra, sobre todo a aquellos que andan mencionando a Dios como si nada”, fueron las palabras de Magaly Medina para a la conductora de “El artista del año”. “A la gente anda persignándose, dándose golpes en el pecho, pero cuando se les cae la careta, son realmente personas que están ‘craneando’ cómo hacerle maldades a alguien”.

“Un hombre que ama a una mujer, siempre va a respetar”, agregó en referencia a la relación amorosa que mantuvo con el notario. Tanto en sus redes sociales como desde “Magaly TV: La Firme”, la periodista de espectáculos descartó completamente los rumores sobre la participación de su esposo en el programa de Gisela Valcárcel.

