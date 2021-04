Magaly Medina niega que su aún esposo Alfredo Zambrano forme parte de los invitados al "El artista del año". | Fuente: Instagram

Magaly Medina responde fuerte y claro. Esta mañana del 23 de abril, “América Hoy” tanteó la posibilidad de que el aún esposo de la ‘Urraca’, Alfredo Zambrano, sea uno de los participantes de “El artista del año”, conducido por Gisela Valcárcel. A raíz de las especulaciones, la presentadora de espectáculos desmintió lo dicho desde sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la conductora de “Magaly Tv: La firme” negó –con autorización de su expareja– la información emitida por el programa de Ethel Pozo. Según escribió en sus historias, Alfredo Zambrano no sería parte de una competencia orquestada por quienes la atacan en la televisión.

“Qué inescrupulosos resultaron los discípulos de Gisela Valcárcel. Vender humo con tal de obtener la atención del público. Mi esposo Alfredo Zambrano me autoriza a desmentirlas categóricamente. Él señala que jamás iría al programa de la ‘Señito’ y nunca se prestaría al juego vil de aquellos que buscan atacarme”, se lee en el pronunciamiento de Magaly Medina.

Magaly Medina rechaza que Alfredo Zambrano vaya a participar en "El artista del año". | Fuente: Instagram

Asimismo, incluyó unas palabras dirigidas a la hija de Gisela Valcárcel, una de las conductoras actuales en el programa matutino “América Hoy”: “Esa es la televisión blanca que dicen practicar Ethel Pozo y secuaces (sic)”.

Alfredo Zambrano no estará en “El artista del año”

Otras historias publicadas desde el perfil de Magaly Medina en Instagram mostraron los mensajes de Alfredo Zambrano para Jessica Newton, amiga cercana de la conductora de televisión. “No saldría para nada en TV ya que, si salgo en el programa de Gisela, [Magaly] no me lo perdonaría nunca. No le haría daño”, asegura.

Pidió a su aún esposa que se mantenga tranquila en estos momentos, debido a que nunca fue llamado a participar en “El artista del año” y rechaza lo que fue anunciado esta mañana en el espacio televisivo de América Tv: “Que esté tranquila que ni siquiera me llamaron para participar. Son unos verdaderos mentirosos”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.