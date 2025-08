"A mis 62 años se me ha caído la piel": Magaly Medina anuncia que se someterá a su primer lifting facial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Magaly Medina dijo en su podcast que se someterá a su "primer lifting facial". La conductora de televisión había considerado someterse a esta intervención desde hace años, pero fue su amigo y cirujano plástico, Mario Cabani, quien le recomendó esperar hasta después de los 60 para realizarla.



Según explicó, se trata de un procedimiento quirúrgico que busca devolver al rostro una apariencia más joven a través del tensado de los músculos faciales y la eliminación del exceso de piel.

A pesar de los rumores sobre las múltiples intervenciones que tendría en el rostro, Medina aseguró que hasta ahora solo se había realizado cirugías en la nariz y las orejas.

"Aunque la gente piense que me he operado 50 mil veces la cara no es así. En la cara solo me he tocado la nariz y las orejas, pero más nada. Todo lo que he hecho siempre ha sido ponerme bioestimuladores, me he puesto jalupro, me he puesto enzimas PBSerum, todo lo que sea para mantener la piel firme, pero creo que a mis 62 años ya se ha caído la piel, el músculo está fuera de su lugar, el cuello ya se está notando arrugado y los criticones me lo dicen ahí en las redes", manifestó.

Magaly Medina descarta hacerse el lifting facial en Perú

Pese al respeto que dice tener por sus amigos cirujanos plásticos peruanos, Magaly Medina aseguró que ninguno le brinda la seguridad necesaria para realizarse la intervención en el país y, con el apoyo de una especialista, está evaluando otras opciones en el extranjero.

"Estamos haciendo una especie de casting con Johana Bernedo, quien es mi médica estética de cabecera, para ver quién me puede operar. No sé si en Brasil, donde hemos hecho un par de citas. Nos viene una también con Argentina. Hay otro doctor que está en Francia, que me lo recomendó una amiga y cuyos resultados hemos visto, y son grandiosos. Yo trabajo con mi imagen y no podría exponerme a que una operación me quede mal. Quiero que sea natural, que quede bien, pero quiero sentirme en confianza", explicó.



¿Cuánto costará y cuándo se realizará Magaly Medina su primer lifting facial?

Sobre los costos de su primer lifting facial, Medina reveló que oscilan entre los 20,000 y 142,000 dólares, dependiendo del país y del médico. "Si ahorita no estuviéramos terminando de construir la casa, le diría a mi esposo que me ayude a pagar mi operación estética, pero creo que no es el momento", comentó.

También adelantó que planea someterse a la intervención en enero del próximo año, aprovechando su periodo de vacaciones. Calcula que necesitará al menos 15 días de descanso lejos de la vida pública para recuperarse.