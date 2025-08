Korina Rivadeneira dijo que Mario Hart le propuso matrimonio para evitar su deportación del Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ocho años después de haberse casado, Korina Rivadeneira reconoció que la principal razón por la que llegó al altar con Mario Hart, en 2017, fue para asegurar su permanencia en el Perú. En una entrevista, la presentadora y modelo venezolana dijo que atravesaba un problema con la oficina de Migraciones, que pudo haber terminado en su deportación.

Según contó, el origen de ese obstáculo fue un error en su documentación con la dirección registrada en sus trámites migratorios, pues no coincidía con su domicilio real.

"Es una tontería, pero son reglas. Son las formas que tiene Migraciones. Yo ese año debí actualizar mi información y no lo hice", explicó la actriz en el podcast Más vale solo.

En ese momento, Korina ya tenía una relación con Mario, ambos se habían conocido en el programa Esto es Guerra, pero sabía que su posible deportación pondría en riesgo la relación.

"Empiezo a ver que yo estoy enamorada de esta persona porque me doy cuenta de que estoy pegada a él y quiero pasar más tiempo con él", recordó.

Así fue la propuesta de matrimonio de Mario Hart a Korina Rivadeneira

Al notar que ya no tenía el tiempo suficiente para regularizar su situación migratoria, Korina Rivadeneira decide llamar por teléfono a Mario Hart para comunicarle que ya había comprado su pasaje y se dirigía al aeropuerto para regresar a Venezuela.

"Yo compré mi pasaje y estaba camino al aeropuerto", recordó, señalando que ya se había resignado a regresar a su país natal. Sin embargo, dijo que Hart le pidió entre lágrimas que no se fuera.

De esta manera, Mario fue a su encuentro y le propuso matrimonio como una forma de resolver la situación.

"Esa misma noche, Mario me llevó a la playa, que es el lugar que más amo en la vida, sacó un anillo y me pidió matrimonio, me da ganas de llorar. Me pareció una locura obviamente y me dijo: 'Hagamos esto. Por más que no estaba en nuestros planes casarnos, si esto va a ayudar a que tú te quedes y estemos juntos'", recordó.

El matrimonio de Mario Hart y Korina Rivadeneira terminó anulado

Mario Hart y Korina Rivadeneira contrajeron matrimonio civil el 21 de abril de 2017, en la Municipalidad Provincial de Huaral, al norte de Lima, en una ceremonia privada a la que asistieron familiares y amigos. La boda se llevó a cabo en medio de polémicas, e incluso, ambos llegaron a negarla inicialmente debido a la situación migratoria de la modelo.

Sin embargo, en noviembre de 2021, la unión de la pareja fue dejada sin efecto a pedido del Ministerio Público.

Entre los motivos, uno de los párrafos señala que "se ha advertido el incumplimiento de las formalidades y requisitos establecidos por la municipalidad", incluyendo irregularidades en el trámite, como la ausencia de la partida de nacimiento de Korina Rivadeneira.

"Solo existe partida de nacimiento de Mario Hart Del Águila, pero no de la ciudadana venezolana Korina Rivadeneira", señala el documento que fue difundido por el programa Magaly Tv, la firme.

Cuando se le consultó sobre la decisión del juzgado, Mario Hart respondió que tiene planes de volver a casarse con Korina. De hecho, ya han formado una familia con dos hijos.