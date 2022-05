Magaly Medina tras oír descargos de Mario Irivarren: 'Es lo mismo que dicen los feminicidas' | Fuente: Instagram

Mario Irivarren decidió hacer su descargo tras ser acusado de agresión física por su expareja, Vania Bludau. Sin embargo, el argumento que usó para defenderse fue duramente criticado por Magaly Medina, quien días antes sacó a la luz nuevas revelaciones sobre el caso.

Como se sabe, Irivarren admitió tener un problema con el control de ira y, durante mucho tiempo, pensó que él mismo podía dominar sus reacciones impulsivas; sin embargo, al darse cuenta que eso no sería posible, decidió buscar ayuda profesional.

"Yo de verdad hasta el último me cerré, estaba en negación, pero ya luego por cosas del destino, me crucé con la persona adecuada, no la busqué, sino que llegó a mí. Ha sido muy importante, es un gran amigo", declaró el exintegrante de Esto es Guerra.

LA CRÍTICA DE MAGALY

Magaly Medina cuestionó lo dicho por el influencer y aseguró que en su descargo no hizo un mea culpa, por el contrario, intentó normalizar sus actitudes violentas. "Pudo defenderse mejor, yo siento que él no reconoció en ningún momento que agredió a Vania Bludau", señaló.

La periodista también habló sobre los problemas que Irivarren tiene para controlar su ira, y aseguró que este tipo de comportamiento lo convierte en un potencial peligro para la sociedad.

"Es lo mismo que dicen los golpeadores o aquellos feminicidas: 'me dejé llevar, no sé qué me pasó'. Hay un borde muy delgado y no sabes cuándo estás del otro lado, si tú no sabes controlar tu irá, eres un peligro andante, eres un agresivo pasivo y que necesita tratamiento", dijo la periodista.

LA REACCIÓN DE VANIA BLUDAU



La modelo Vania Bludau se contactó con la producción del programa 'Amor y Fuego' a través de WhatsApp para dar su respuesta al descargo de Mario Irivarren.



"El fin de esto es solo que admita lo que hizo sin minimizar, yo solo deseo que mejore por él, que mejore para que tenga una mejor relación a futuro. Yo ya hice bastante, ya le dije que no lo odio, no puedo ni hablar, no me sale la voz, no puedo escribir ahora", afirmó la exchica reality.