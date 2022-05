Vania Bludau respondió a las recientes declaraciones de Mario Irivarren. | Fuente: Instagram / Vania Bludau

Este jueves 5, el exchico 'reality' Mario Irivarren decidió responder a la acusación de agresión física que hiciera en su contra su expareja, Vania Bludau, a través del programa de Magaly Medina. La modelo, tras oír sus descargos, se pronunció al respecto.

"No soy una mala persona, no soy un tipo agresivo, no soy un maltratador", había dicho previamente Irivarren durante una entrevista con el programa "Amor y fuego". Bludau se contactó con la producción del espacio vía WhatsApp para expresar su malestar.

"El fin de esto es solo que admita lo que hizo sin minimizar, yo solo deseo que mejore por él, que mejore para que tenga una mejor relación a futuro. Yo ya hice bastante, ya le dije que no lo odio, no puedo ni hablar, no me sale la voz, no puedo escribir ahora", afirmó la excompetidora de "Esto es guerra".

Asimismo, manifestó que muchas personas estaban intentando tener contacto con ella mientras Mario Irivarren daba su versión de los hechos. "Mi teléfono está que revienta, voy a apagarlo, creo que seguirá todo como mantequilla", manifestó finalmente.

El exnovio de Vania Bludau indicó que jamás fue su intención minimizar sus actos. Sin embargo, admitió que no se sentaría en un set de televisión para calificarse como un "monstruo". "No lo soy", subrayó.

Mario Irivarren y Vania Bludau tuvieron una relación sentimental durante casi dos años. | Fuente: Instagram

La versión de Mario Irivarren

El miércoles 4, Vania Bludau confesó al director periodístico del programa de Magaly Medina haber sido víctima de maltrato durante su relación.

Según la conductora de "Magaly TV: La Firme", la modelo señaló que "Mario [Irivarren] la había agredido y lo había hecho, la última vez, públicamente en un sitio del sur [de Lima] y que la había agarrado del cuello".

Ante esta declaración, Irivarren afirmó: "Cuando me molesto, grito, y cuando traspaso esa barrera del autocontrol, me pongo colérico... a mí no me gusta y es por eso que llevo terapia. Como yo gritaba a Vania, se dio media vuelta y se fue. En ese ínterin, yo he ido por atrás y le he apretado la nuca, es decir, en vez de agarrarle el brazo, le agarré la parte detrás del cuello, hecho como si la he querido agarrar, he hecho presión y la he soltado...".

Comunicado de Vania Bludau en el que informa sobre el fin de su relación con Mario Irivarren. | Fuente: Instagram / Vania Bludau

La ruptura no fue de mutuo acuerdo, según Vania Bludau

En abril pasado, Vania Bludau decidió comunicar algunos detalles del término de su relación con Mario Irivarren a través de redes sociales, con el fin de ponerle fin ante las muchas especulaciones que había en torno a su ruptura.

En un comunicado compartido en la sección de historias de su cuenta de Instagram, Bludau afirmó que fue ella quien omó la decisión de separarse del exchico 'reality'. "Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y el porqué que me llevó a tomar la decisión de terminar con esa relación. ¡Sí! Me llevó a tomar la decisión, porque no fue de mutuo acuerdo", señaló.

Además, afirmó que no visitará espacios televisivos de espectáculos para hablar sobre su antigua relación. "No pretendo estar presentándome en programas para que me pregunten, porque me conozco y no puedo mentir ni inventar para quedar bien ante el público, soy como soy y muchos de ustedes lo saben. Humana al 1000%", dijo.

Como se recuerda, Mario Irivarren y Vania Bludau se conocieron durante su paso por el programa reality "Combate". Más adelante, volvieron a coincidir en "Esto es guerra", pero recién a fines de 2020 empezaron una relación sentimental que culminó en marzo pasado.

