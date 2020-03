Jean Deza apareció en polémicas imágenes junto a la modelo Shirley Arica. El jugador ha sido distanciado de Alianza Lima en los últimos partidos que disputó el club. | Fuente: Instagram/Magaly TV: La Firme

Jean Deza, jugador de Alianza Lima, volvió a aparecer en imágenes de "Magaly Tv: La firme". En el adelanto del programa conducido por Magaly Medina se presentó el polémico video donde el futbolista es captado junto a la modelo Shirley Arica.

Según se ve en las imágenes, Deza está acompañado de Arica y unos amigos, compartiendo un momento de diversión y relajo junto a una piscina. En anteriores ocasiones, el delantero blanquiazul ha sido grabado por las cámaras de "Magaly Tv: La firme", siendo la más reciente en el cumpleaños de Olinda Castañeda, donde también estuvo Shirley Arica.

Cabe destacar que, posterior a la emisión de este material, la periodista aseguró que ambos se retiraron de la fiesta a las 2:06 a.m. Sin embargo, el futbolista Jean Deza debía estar presente en su entrenamiento a las 8:30 a.m. en el estadio Matute.

Hace unas semanas, el entrenador uruguayo había asegurado que el jugador de 26 años no sería convocado en el partido contra Deportivo Municipal. Además, se refirió a la indisciplina de Deza por sus escándalos fuera de la cancha.

“Había empezado la semana con posibilidades de estar. El fin de semana que fuimos a Cajamarca, el futbolista llama la atención por lo que no hace fuera de la cancha y eso no nos gusta, si perjudica la imagen del club, gusta mucho menos. Deza ha vuelto a perjudicar la institución y de cara a sus compañeros no se ha portado bien”, dijo Pablo Bengoechea en ese entonces.

El pasado domingo 8 de marzo, Alianza Lima perdió el clásico ante Universitario de Deportes por 2-1, en el cual Jean Deza no fue considerado para ser parte del equipo. El uruguayo confirmó su renuncia al club, después de la derrota de los blanquiazules.