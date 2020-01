Magaly Medina le respondió a Gustavo Zevallos, quien reconoció que la insultó. | Fuente: Composición

Magaly Medina le contestó a Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima, quien reconoció que insultó a la conductora de televisión en un audio que se viralizó en redes sociales.

La popular 'Urraca' se refirió a las recientes declaraciones de Gustavo Zevallos a radio Ovación, quien señaló que él si insultó a Magaly, pero lo hizo en un chat privado y reconoció que no debió haberse hecho público, por ello le pidió disculpas a la presentadora.

"En público o en privado, señor Zevallos, yo no acepto sus disculpas. El público o privado, mencionar a mi madre es un insulto horroroso. Entiendo que muchos jugadores de fútbol siguen el ejemplo de sus dirigentes", dijo Magaly Medina.

La conductora también lamentó que la dirigencia y el entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, no hayan tomado medidas drásticas tras el 'ampay' de Carlos Ascues y Jean Deza.

"Los dirigentes empieza a tapar y alcahuetear este tipo de hechos tan lamentables del fútbol. No deben de enorgullecerse de haber llegado a un Mundial, deberían seguir trabajando culturalmente porque los futbolistas han sido criados en ese tipo de ambientes", agregó.

EL 'AMPAY'



Magaly Medina inició su programa de televisión hablando del 'ampay' a los jugadores de Alianza Lima. La conductora señaló que su equipo periodístico fue hasta el domicilio donde se realizaba la fiesta en la que participaron Carlos Ascues y Jean Deza por las reiterativas quejas de los vecinos.

"Claro ahora van a salir los alcahuetes a defenderlos, como el típico padre protector que su hijo nunca hace nada malo. Van a decir: 'Pero estaban en su casita'. Claro, estaban en su casa fregando a los vecinos porque quienes nos informan de esto son los vecinos, que están hartos de que en esta casa siempre se armen 'juergas'", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la popular 'Urraca' señaló que las imágenes corresponden al sábado 11 de enero, debido a que lo futbolistas tuvieron un día libre en la pretemporada de Alianza Lima.

"Yo ando tan distante del fútbol que no sé si están o no en pretemporada. A mí me han dicho que les dieron el día sábado libre para que descanses, pero para estos muchachos el significado de día libre es sinónimo de 'chupeta'", agregó.