Macarena Gastaldo deja atrás la polémica y muestra su faceta como rescatista de gatos

Luego de sentarse en el sillón rojo de El valor de la verdad para hacer revelaciones polémicas sobre su vida, la modelo argentina Macarena Gastaldo mostró una faceta distinta como voluntaria en el rescate y cuidado de gatos abandonados.

Según Magaly TV, la firme, ella colabora con una asociación que se encarga de proteger a los felinos que viven en el Parque Kennedy, ubicado en el distrito limeño de Miraflores. Este lugar es conocido por albergar a decenas de gatos sin hogar, muchos de ellos abandonados a su suerte.

"Siempre fui una embajadora gata fiera, pero ahora soy embajadora de los gatitos", declaró. "Acá en el Parque Kennedy siempre abandonan gatos. Hay 215 gatos. Si no hubiera nadie que hiciera esta labor de voluntariado, ¿Cómo se alimentan? ¿Quién les da de comer?".

La razón que llevó a Macarena Gastaldo a convertirse en rescatista de gatos

Frente a esta situación, y con apoyo de la organización, Macarena Gastaldo busca brindarles refugio a los felinos, esterilizarlos y, finalmente, darlos en adopción. También participa en rescates en otras zonas de Lima; en algunas ocasiones, tiene que subir a los techos con una jaula en mano para salvarlos del abandono.

En otras imágenes del programa de Magaly Medina, se la ve alimentando a los gatos y solicitando la colaboración de los transeúntes.



Según contó, su amor por estos animales se hizo más fuerte hace cuatro años, tras la pérdida de su "minino" debido a una leucemia.

¿Quién es Macarena Gastaldo?

Modelo e influencer, Macarena Gastaldo (32) llegó al Perú en 2014 como parte de las Chicas Doradas de Mauricio Diez Canseco, y luego se unió a Alexandra Méndez y Julieta Rodríguez para formar las Chicas Bikini Hot.

En 2016 dio el salto a la televisión al ingresar a la décima temporada del reality Combate, donde compartió pantalla con David ‘La Pantera’ Zegarra, Fabio Agostini, Israel Dreyfus y Said Palao. Un año después tuvo un breve paso por Esto es guerra.

En 2017, fue acusada de emitir comentarios racistas luego de que circulara un audio con insultos hacia los peruanos. "Quiero desmentir la existencia de audios míos insultando a los peruanos. Que existan audios en los que insulto a una persona no es un delito. Lo hice en una conversación privada con un amigo, y por eso no me pueden juzgar", escribió entonces en su cuenta de X (antes Twitter).

En diciembre de 2022, asistió a una fiesta en la mansión Playboy de Hugh Hefner. Al año siguiente, fue protagonista de un escándalo luego de que cámaras de videovigilancia la captaran golpeando a una mujer. Ese mismo año viajó a Qatar para presenciar la Copa Mundial de la FIFA.