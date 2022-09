Magaly Medina afirmó que ampayaría a su esposo si este le engañara con otra persona. | Fuente: Instagram / Magaly Medina

La conductora Magaly Medina afirmó que no tendría problemas en mostrar en su programa un ampay de su esposo, Alfredo Zambrano, si este le fuera infiel. Sus declaraciones se dieron luego de emitir imágenes que captaron a la cantante Giuliana Rengifo junto a un notario.

"Si tenemos alguna pista las investigamos acá no hay corona para nadie, yo siempre dije, el hecho de que tengan de alguien que yo conozco, de alguien cercano a mí, sí pueden decírmelo. El periodismo y mi deber hacia el público es mayor y más grande", sostuvo la presentadora de "Magaly TV: La Firme", durante unos minutos de su espacio televisivo.

Magaly Medina dijo a sus televidentes que si Zambrano, también notario, estuviera involucrado en una infidelidad, ella emitiría esas fotografías en su programa. "Que no les quepa la menor duda, si yo tengo que poner, si existiese un ampay de mi esposo, lo pondría al aire, porque debería tratarme a mí misma como a las mujeres que le han puesto los cachos, es una promesa a mí misma", indicó.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano en terapia de pareja

Después retomar su relación sentimental tras su breve separación en marzo de 2021, Magaly Medina y Alfredo Zambrano confesaron que tienen ayuda profesional para lidiar actualmente con sus problemas maritales.

Así lo reveló la pareja de la conductora de la televisión durante una entrevista en noviembre del año pasado con el programa dominical "Día D", donde señaló que ambos están llevando terapia con una 'coach'. Un hecho que la presentadora de "Magaly TV: La Firme" refrendó al manifestar:

"Primero hay que tranquilizarse, evaluar las cosas, porque peleas van a haber siempre, discrepancias vamos a tener (...) Tenemos una 'coach' que nos ayuda en eso".

Asimismo, Magaly Medina descartó que algún episodio de infidelidad haya tenido lugar durante su relación con Alfredo Zambrano, quien se casó con ella en el 2016 luego de cinco años juntos como enamorados.

"Durante mi matrimonio, desde el momento en que retomamos la relación con un anillo en mi mano, nosotros tenemos una relación con altibajos, pero yo puedo decir que no hay terceras personas para nada", dijo.

El día a día de Magaly Medina con Alfredo Zambrano

En marzo de este año, Magaly Medina reconoció que su trabajo televisivo es "demandante", razón por la que trata de "compaginar" su "vida personal con el trabajo". "Pero a veces es medio frustrante porque trabajo de 9:45 de la mañana hasta las 11 de la noche y ya no puedo ir a cenar con mi esposo, ir al teatro o a un concierto", añadió.

"Nuestra rutina empieza temprano, salimos a trabajar y lo que sí tratamos es almorzar juntos siempre, pero el pobre está solito en casa a partir de las 7:30 de la noche que llega y bueno, a veces toma sus clases de canto, otro día está con sus masajes terapéuticos y al siguiente me espera para ver películas", relató.

De acuerdo con Magaly Medina, su esposo "tiene almuerzos con sus amigos o clientes", pero prefiere salir con ella. Además, para mantener un matrimonio sano, aseguró que la confianza es un factor clave. "No le reviso el celular, pero sí sé su clave. No nos faltamos el respeto de esa manera porque confío en él y él en mí", apuntó. Con sus 59 años, la conductora espera seguir 15 años más en la pantalla chica.

