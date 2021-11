En junio de este año, Alfredo Zambrano y Magaly Medina se reconciliaron tras una breve separación. | Fuente: Instagram / Magaly Medina

Después retomar su relación sentimental tras su breve separación en marzo de este año, Magaly Medina y Alfredo Zambrano confesaron que tienen ayuda profesional para lidiar actualmente con sus problemas maritales.

Así lo reveló la pareja de la conductora de la televisión durante una entrevista con el programa dominical "Día D", donde señaló que están llevando terapia con una 'coach'. Un hecho que la presentadora de "Magaly TV: La Firme" refrendó al manifestar:

"Primero hay que tranquilizarse, evaluar las cosas, porque peleas van a haber siempre, discrepancias vamos a tener (...) Tenemos una 'coach' que nos ayuda en eso".

Asimismo, Magaly Medina descartó que la infidelidad haya tenido lugar durante su relación con Alfredo Zambrano, quien se casó con ella en el 2016 luego de cinco años juntos como enamorados.

"Durante mi matrimonio, desde el momento en que retomamos la relación con un anillo en mi mano, nosotros tenemos una relación con altubajos, pero yo puedo decir que no hay terceras personas para nada", dijo.

Las razones de su separación

Por otro lado, Magaly Medina confesó el motivo que los llevó a separarse en marzo. La principal razón, según la popular 'Urraca', fueron los "caracteres muy fuertes" que ambos tienen y muchas veces los llevan a tener peleas.

"Tenemos dos personalidades muy fuertes, los dos arrastramos traumas de nuestra crianza, cosas que están ya en nuestro cerebro y actitudes que hay que cambiar, respuestas que hay que dar", comenó la conductora.

Asimismo, aseveró que Alfredo Zambrano es "muy resentido y muy terco". "Yo he aprendido con el tiempo a ser menos terca, soy todavía terca, pero un poco menos", reconoció. Y acotó que "esas cosas" los hicieron "discutir" al punto de "tomar decisiones drásticas" como separarse.

"Cosa que creo que hemos aprendido que no debemos hacer", agregó Magaly Medina.

Actualmente, la pareja está a punto de cumplir cinco años de matrimonio. Ambos se conocieron en el 2008, luego de que Medina pasara una temporada en prisión. El notario le propuso matrimonio en junio de 2016, cuando pasaban sus vacaciones en Hawái.

