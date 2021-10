El padre de Magaly Medina fue policía, tiene 90 años y no se encuentra bien de salud. | Fuente: Instagram

A través de las redes sociales, Magaly Medina compartió un video donde comentó sobre el estado de salud de su padre. La conductora de ‘Magaly Tv. La Firme’ reveló que su progenitor está muy enfermo y ahora es su turno de cuidarlo.

Sin embargo, siento que lo defraudó ya que, cuando salió embarazada de su único hijo, no pudo continuar con sus estudios: “A mí lo que más me dolió fue fallarle a él. Frustré mi carrera. Pero mi papá se ha sentido orgulloso de mí y eso me hace muy feliz”, contó.

A pesar de que Magaly Medina tiene todas las comodidades, lamentó que no pueda darle lo que siempre quiso cuando él estaba con buena salud. “Yo he sido una hija muy pegada a él, ahora que está enfermo me hubiera gustado darle más. Él tiene una suma de enfermedades, a veces no puede hablar”, dijo en la entrevista ofrecida a la PNP.

No obstante, la conductora de tv agregó que no lo dejará solo porque él siempre la apoyó en los momentos más difíciles. “Él me cuidó de niña y de grande. Me siento frustrada. La vida me permitió un poco, ojalá me hubiera permitido más”, sostuvo.

Magaly Medina teme que su padre se contagie de COVID-19

Magaly Medina teme por la salud de su padre y considera que ellos son “los pilares de la familia”, y debido a su edad, son más propensos a contraer la enfermedad.

“Yo tengo un padre de 90 años y toda mi familia está unida tratando de cuidarlo y no verlo porque tenemos mucho miedo que nuestro padre se contagie de COVID”, comentó en su programa.

Por otro lado, Magaly Medina sabe que por su edad no sería atendido como prioridad ya que los centros médicos tienen a muchos pacientes internados por la gran cantidad de contagiados.

