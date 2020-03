Magaly Medina sobre Jean Deza: "Está tomando y fumando como si ya no tuviera una carrera deportiva"

Magaly Medina presentó un nuevo video donde aparece Jean Deza en una reunión al sur de Lima. | Fuente: Composición

Magaly Medina presentó un nuevo 'ampay' de Jean Deza. La conductora emitió nuevas imágenes, donde aparece el futbolista en una reunión la madrugada del domingo 8 de marzo, día en el que se jugó el clásico del fútbol peruano.

En el video, aparece Jean Deza al lado de Shirley Arica y unos amigos en una casa al sur de Lima. El futbolista aparece bebiendo cervezas y fumando cigarrillos, por lo que la presentadora de televisión lo criticó.

"Este ya no quiere jugar al fútbol. Este quieres estar en otras ligas, en otras canchas. Él no iba a jugar como titular (en el clásico) porque estaba castigado, pero está tomando y fumando como si ya no tuviera una carrera deportiva. Derrepente, querrá que lo boten, querrá que lo saque de Alianza, ya no querrá jugar", dijo Magaly Medina.



Además, la conductora hizo una denuncia pública, debido que tras los constantes ‘ampays’ que ha presentado de los futbolistas de Alianza Lima teme por represalias contra ella y su familia.

“Fuentes bien cercanas a nosotros nos han informado que hay un grupo de simpatizantes y cercanos a algunos jugadores de fútbol que están haciendo una 'chancha' para buscar unos malos elementos para que me den un 'ajustón', me den un amedrentamiento”, agregó.

“No se les ocurre mejor idea que contratar a avezados delincuentes para que vengan a darme un susto. Yo lo denuncio públicamente porque mis fuentes son bien certeras y serias”, concluyó.