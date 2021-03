Magaly Medina y Alfredo Zambrano contrajeron matrimonio en diciembre de 2016. | Fuente: Instagram

Esta historia de amor comenzó a escribirse, según sus protagonistas, en el 2008. Magaly Medina había pasado una temporada en la cárcel y, al recuperar su libertad, volvió a la televisión y su productor le presentó a Alfredo Zambrano, un notario que le había enviado flores mientras ella estuvo presa.

"Pero yo había recibido 300 ramos de flores", contó la presentadora de "Magaly TV: La Firme" en octubre de 2020, en un video titulado "¡Storytime! ¿Cómo nos enamoramos?" que ella compartió en su canal de YouTube. Lo que siguió fue una invitación a almorzar en la que ambos se conocerían mejor.

"Yo siempre decía que mi tipo de mujer eran las personas que agradan a la gente y que tienen algo que contar, que sean inteligentes y que de alguna manera llamen la atención de todos", expresó entonces el notario.

De aquel encuentro nació una amistad, que tras dos años se convirtió en una relación sentimental después de que un 8 de diciembre, según confesó Magaly Medina, ambos sellaran su incipiente romance con su primer beso.

Hawái de vacaciones

En junio de 2016, Magaly Medina y Alfredo Zambrano decidieron pasar unos días de vacaciones en Hawái. Y fue en estas playas paradisíacas donde el notario decidió proponerle matrimonio a su pareja, según pudo registrarlo la revista "Magaly TeVe" por aquella época.

"Alfredo me trajo con engaños a Hawái. Resulta que anoche me dio un anillo de compromiso precioso y me pidió, bajo las estrellas con una cena romántica, casarme con él, así que le dije que sí", relató la conductora de televisión al diario Trome.

Sin embargo, meses antes de esta pedida de mano, según contaron el pasado mes de enero, había problemas en el paraíso. Y es que Magaly Medina y su entonces enamorado atravesaron por una separación de ocho meses, aunque no dio mayores detalles de las razones.

La presentadora televisiva buscó que la ruptura sea definitiva, pero finalmente consiguieron resolver sus diferencias y contrajeron matrimonio el 9 de diciembre de 2016, en una ceremonia en el distrito de La Molina a la que asistieron más de 500 invitados.

Un final anunciado ante cámaras

A lo largo de sus más de cuatro años de matrimonio, a Magaly Medina y Alfredo Zambrano se les vio muy unidos a través de las redes sociales. Ambos solían compartir imágenes de sus viajes, así como mensajes románticos que evidenciaban a una pareja sólida.

Inclusive, en enero de este año, la pareja protagonizó un videoclip en el que el notario ponía a prueba su talento para el canto en el tema "Probablemente", que grabó con la colaboración de Daniela Darcourt y estuvo inspirado en la temporada que ambos pasaron separados.

Sin embargo, sorpresivamente, este 30 de marzo, Magaly Medina decidió anunciar durante la emisión de su programa "Magaly TV: La Firme" que ponía fin a su matrimonio con Alfredo Zambrano. La conductora señaló que esta decisión fue "bastante pensada". Y señaló: "He decidido separarme de mi esposo y terminar mi matrimonio, poner fin".

Asimismo, Medina enfatizó, para que su separación no se preste a especulaciones, que "no hay terceras personas ni de mi parte ni de su parte". No especificó, sin embargo, las razones del término de su unión con el notario.

"Lo que deseo es que Alfredo encuentre felicidad en el camino que viene y creo que es lo mismo que él desea para mí", concluyó.

