Magaly Medina y Jessica Newton dejaron de lado sus rencores y diferencias para protagonizar una emotiva escena durante el velorio en honor a Luis Medina, padre de la periodista que falleció el jueves 23 de marzo. Como se sabe, en febrero de 2022, ambas figuras del espectáculo tuvieron un enfrentamiento mediático que puso fin a su larga amistad.

De acuerdo a Trome, la directora del Miss Perú llegó al velatorio este viernes a las 11:20 a.m. acompañada de su esposo Fernando Sánchez de Lamadrid. Sin más inconvenientes, la pareja entró al local y saludó a los presentes, entre ellos, a la hermana y a la madre de la conductora de ATV.

Dies minutos más tarde, Magaly Medina llegó al lugar junto a su esposo Alfredo Zambrano; ambos eran resguardados por su seguridad particular. Durante el pésame Jessica Newton no dudó en abrazar a la periodista, quien no tuvo problemas en retribuir el gesto de la misma manera.

Al mediodía, el cortejo fúnebre partió de Surco para dirigirse al cementerio Jardines de la Paz donde Magaly Medina dio el último adiós a su padre. Debido al duro momento que está atravesando, el programa de la 'Urraca' no saldrá al aire hasta el lunes 27 de marzo.

Rodrigo González envía condolencias a Magaly Medina

La muerte del padre de Magaly Medina, Luis Medina, a los 93 años hizo que Rodrigo González decidiera poner pausa a su distanciamiento con su ex madrina televisiva y le dedicara sus condolencias a través de su programa. Tras hablar sobre el ‘ampay’ de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, ‘Peluchín’ decidió dedicarle unas palabras.

“Quiero hacer un paréntesis para mandarle toda la fuerza y todo el ánimo a Magaly, que está pasando por un mal momento. Hoy ha perdido a su papá, lo ha anunciado a través de sus plataformas. Así que, desde aquí, Magaly quédate con los bonitos recuerdos y con lo buena, entregada y generosa hija que siempre he visto que eres. Desde aquí, toda la fuerza y todo el ánimo en este difícil momento que te está tocando vivir”, dijo.

Gigi Mitre se unió a las condolencias y le dedicó unas cortas palabras a ella y a su familia por el momento que están viviendo.



