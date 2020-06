Magaly Medina respondió la carta notarial que le envió Richard Swing. | Fuente: Captura de pantalla

Este lunes, Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, envió una carta notarial a Magaly Medina en la que le insta a que se rectifique por lo enunciado en “Magaly TV: La Firme” sobre un supuesto viaje que él realizó a Canadá en el 2017.

Acerca de esta misiva, Medina decidió responderle a Swing durante la emisión de su programa. Fiel a su estilo, la conductora de televisión señaló al principio: “Este personajillo, tan envalentonado, se siente todopoderoso e intocable. Y amenaza con demandar a medio mundo”.

Seguidamente, Medina repasó el contenido de dicha carta notarial y defendió su derecho a opinar sobre hechos noticiosos. “Si los periodistas nos acobardamos ante la primera carta notarial que nos llega, dejaríamos de hacer todas las investigaciones que estamos en la obligación de hacer”, indicó.

En ese sentido, la presentadora de “Magaly TV: La Firme” expresó que no se tomaría el tiempo de responder dicha misiva. “Su carta notarial me parece un chiste”, indicó. “Ni siquiera me voy a tomar el trabajo de decirle a los abogados del canal que le contesten”, agregó.

INVESTIGACIONES ABIERTAS

Hace unos días, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables por las presuntas irregularidades en la contratación del compositor Richard Cisneros, más conocido en el ambiente artístico como 'Richard Swing', para brindar charlas motivacionales y otros servicios en el Ministerio de Cultura.

La fiscal anticorrupción Janny Sánchez Porturas determinó un plazo de 60 días para que se lleve acabó está investigación preliminar, que inició su despacho el último 20 de mayo, por el presunto delito de corrupción de funcionarios en agravio del Estado.

Fuentes del Ministerio Público informaron a RPP Noticias que la magistrada dispuso que se reciban las declaraciones de los funcionarios y servidores del Ministerio de Cultura que hayan intervenido en esta contratación, así como también la declaración del mencionado artista.

La representante del Ministerio Público también pidió al Ministerio de Cultura remitir en el mas breve plazo todo el expediente relacionado a esta contratación.

Cabe precisar que la magistrada se abocará a investigar lo referido a la última contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura. No obstante, está en evaluación si se incluyen contratos anteriores.