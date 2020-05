Yahaira Plasencia envió carta notarial a Magaly Medina. | Fuente: Instagram

Luego que Magaly Medina criticara a Yahaira Plasencia y pusiera en duda su estado de salud, la salsera tomó la radical decisión de enviarle una carta notarial desde Moscú, donde pasa la cuarentena con Jefferson Farfán.

La conductora de ATV no dudó en hacer pública la demanda de Plasencia y expresó que a la intérprete "se le han pegado las costumbres del futbolista".

“Hoy día nos ha malogrado la fiesta y nos ha malogrado el viernes Yahaira Plasencia. Cómo se nota que ahora está en Moscú con Jefferson Farfán porque a él saben que le encanta mandar cartas notariales, atarantarte y amenazarte, se le ha pegado las mismas costumbres”, expresó Medina Vela.

De acuerdo a la periodista, la carta notarial señala que en su programa “Magaly TV La firme” se ha puesto en duda su honor, credibilidad, estado de salud y conductas.

“Nosotros no vemos tu canal de YouTube pues, nosotros no somos tu público, nosotros no somos tu club de fans, nosotros somos periodistas y no vemos tu canal de Youtube. Ella se ha ardido”, defendió la popular 'Urraca'.

Magaly Medina explicó que las críticas se dieron debido a que el video de Yahaira Plasencia y Sergio George se transmitió por Miami Talents, página que sostuvo que el encuentro online era en vivo.

“Te voy a decir una cosa, a quien deberías mandarle tu carta notarial es a la página Miami Talents con quien hiciste tu vivo porque ellos lo vendieron de esta manera, así es como promocionaron, como si fuera realmente un vivo porque los vivos son eso; que se hacen en vivo”, recalcó.

“Que eso haya sido una grabación de hace un mes atrás, entonces a quien debes mandarle una carta notarial es a esos señores. Error nuestro no fue, ¿qué cosa quieres que te llamemos hasta Moscú para preguntarte si vas a hacer un vivo hoy? A nosotros ni siquiera nos contestas la llamada”, respondió la comunicadora.

Finalmente, Magaly Medina aclaró que la carta notarial no impedirá que ella siga criticando las actitudes de Yahaira Plasencia, pues ese es su estilo.

“Nosotros elogiamos cuando hay que elogiar y criticamos cuando hay que criticar y mi estilo es este, no me lo puedes cambiar", acotó. “A ella le fastidia como a Jefferson, a los dos, delicaditos. Ellos sí hablan y hacen de su vida lo que quieren, cuando quieren pero uno no puede criticar porque ¡Oh, no! intocables, ay por favor, no nos molesten, estamos en época de COVID y la gente necesita entretenerse y ustedes me hacen el día”, añadió la presentadora de "Magaly Tv: La firme".