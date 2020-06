Sonia Guillén, exministra de Cultura | Fuente: Foto: Mincul / Video: RPP Noticias

La exministra de Cultura Sonia Guillén reconoció tener una "responsabilidad política" por la cuestionada contratación del compositor Richard Cisneros, más conocido en el ambiente artístico como Richard Swing, hecho que derivó en su reciente renuncia. No obstante, destacó que las investigaciones por este caso seguirán su curso.

En diálogo con RPP Noticias, la extitular del Mincul señaló que la reacción de su sector fue atender este caso "con total transparencia". Pese a esto, dijo que no es posible que pueda identificar a funcionarios o temas "sobre los cuales yo no tengo evidencia" y que vienen siendo investigados por el Ministerio Público.

"Para singularizar a personas, tengo que tener la evidencia. Tengo que ser responsable, no puedo decir más de lo que he dicho en el sentido de que asumo mi responsabilidad política porque debería haber evitado que una situación como esta se dé. Me voy a tener que disculpar de no poder dar los nombres, los datos, porque he asumido mi responsabilidad política, pero no se ha dejado de hacer lo que se tiene que hacer", señaló.

Al ser consultada sobre el último contrato con el cantante Richard Swing, realizdo durante su gestión, la exministra señaló que "este tipo de contrataciones no pasa por la evaluación del ministro". Pese a esto, reiteró que asume su responsabilidad política "porque debería haberme dado cuenta, pero no fue ese el caso".

"¿Qué es lo que esperan que yo diga? Ya he dado un pronunciamiento, he tomado los pasos que eran necesarios (renuncia) y lo otro está continuando, la Fiscalía está ahora en el Ministerio de Cultura y toda esta información va a salir. Yo tengo que ser respetuosa de que salga de la manera correcta", anotó.

Finalmente, Guillén reconoció que, en un primer momento, sintió "indignación" al escuchar las declaraciones que dio Richard, Swing tras su renuncia. "A mí me pueden haber calificado de muchas maneras, en mi vida he sido agredida y, en ese sentido, he respondido de la manera más enérgica desde el rol que me tocaba y decir las cosas con claridad", sentenció.