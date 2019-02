Maju Mantilla utilizó su cuenta de Instagram para compartir diversas imágenes de su boda con Gustavo Salcedo, la cual se realizó en 2012 en Trujillo, ciudad de origen de la ex reina de belleza.

"Un día como hoy (4 de febrero), hace 7 años nos casamos en mi bello Trujillo. Que Dios siga bendeciendo nuestra relación y nuestra familia", escribió Maju en la leyenda de las fotos que compartió en la mencionada red social.



En las imágenes se puede ver a la pareja celebrando su matrimonio religioso, así como la fiesta que realizaron para festejar su emotiva boda, en la cual se animaron a bailar marinera y a vestirse como el Señor de Sipán.

La publicación ya lleva más de 34 mil likes por parte de los seguidores de Maju Mantilla. Asimismo, hay diversos comentarios que saludan a la pareja por esta importante fecha.

¿CÓMO SE CONOCIERON?



La conductora de televisión Maju Mantilla reveló episodios inéditos de su vida con su esposo, Gustavo Salcedo. La ex reina de belleza contó por primera vez cómo se conocieron y se enamoraron.

“Mi relación con quien ahora es mi esposo empezó en junio de 2005. En 2004 yo hacía algunos trabajos de modelaje en Lima. Hacía fotos de catálogos y en algún momento el apareció en mis fotos. En uno de los días de campaña el hizo de mi esposo para unas fotos. En el segundo día de trabajo me pidió mi teléfono, pero yo le dije que no porque tenía enamorado”, reveló Maju Mantilla en el programa “Estas en todas”.

La Miss Mundo 2004 también reveló que, ante su negativa, Gustavo Salcedo fue más “insistente” aún y la invitaba contantemente a salir.

"Me invitó a ver un partido de fútbol y le dije que no, luego me invitó al cumpleaños de su amigo y le dije que no. Entonces, ya no me volvió a hablar. No nos volvimos a ver hasta el 2005, tras ganar el Miss Mundo, y me dijo: ‘¿ahora sí me das tu número o tampoco me lo quieres dar?’. Esta vez sí se lo di”, contó entre risas Maju Mantilla.

Tras ello, Gustavo Salcedo continuaba invitándola a salir y premio a su insistencia Maju aceptó, y con el tiempo, se enamoraron.

“Me llamó y me invitó a comer, luego a la discoteca y así empezamos a salir, hasta que en junio de 2005 empezó nuestra relación. ¡La hiciste, Gustavo!”, agregó la conductora.

La ex reina de belleza también contó cómo fue su romántica pedida de mano y su boda de ensueño en su ciudad natal, Trujillo.

“En la navidad de 2010, él me pidió matrimonio. Yo soñaba con hacer mi boda en la catedral de Trujillo y así fue. En la iglesia había una misa previa a mi boda y la gente no se movió”, finalizó emocionada Maju Mantilla.