Maju Mantilla formó parte de la conducción del programa "En boca de todos". | Fuente: Instagram / Maju Mantilla

La conductora Maju Mantilla afirmó que tiene deseos de sumar un nuevo integrante a su familia, fruto de su matrimonio con el empresario Gustavo Salcedo, con quien se casó hace poco más de diez años. Sin embargo, todavía tiene dudas al respecto, ya que tiene bajo su cuidado a su hija e hijo.

En conversación con el canal de YouTube '¿Y ahora qué?', la ex Miss Perú manifestó que no son chismes ni mentiras esos rumores sobre su ilusión de convertirse en madre por tercera vez. "Deseo, pero no he tomado la decisión. Sí es mi deseo, sí quiero tener un tercero porque siempre quise, pero no sé", dijo.

Maju Mantilla explicó la razón por la que todavía no ha dado el siguiente paso para darle la bienvenida a un nuevo bebé en su vida. "Es para pensarla porque cada uno necesita tiempo, mi hija y mi hijo hacen sus cosas y tenemos que acompañarlos a sus talleres o sus tareas. Además, es empezar de nuevo", indicó.

La presentadora de TV afirmó también que hace unos años hubiese querido congelar sus óvulos, pero ahora no ve viable esta alternativa. "Sí, me hubiera gustado hacerlo, lo hubiera pensado antes, años atrás, ahora ya no. Si decido tener mi último hijo, yo creo que máximo tendría que esperar dos años y ya, y si no, soy feliz con mis dos hijos", aseguró.

Maju Mantilla tras salida de 'En boca de todos'

Por otro lado, en la misma entrevista, Maju Mantilla reveló que después de la salida del aire de 'En boca de todos' —programa en el que formó parte del equipo de de conductores— ha venido recibiendo diversas ofertas laborales este año, aunque de momento las ha dejado de lado.

"Te voy a decir que desde que anunciaron que ya no iba más, no es que había estado buscando trabajo, sí recibí llamadas desde que se enteraron. Recibí llamadas para hacer distintas cosas, pero no quise apresurarme en eso, algunos proyectos iban a empezar este año", contó.

Según Maju Mantilla, "cualquier cosa [de trabajo] ya será hasta el siguiente año", pues este 2022 "tenía que cerrar ciertas cosas". En 'En boca de todos', cabe recordar, la también actriz compartía la presentación junto a Tula Rodríguez y Ricardo Rondón.

El espacio televisivo llegó a su final el pasado 28 de octubre después de cinco años al aire. El formato inició en 2017, cuando América TV buscó ofrecer una propuesta diferente para las amas de casa. En aquel entonces, integraron el equipo Ricardo Rondón, Maju Mantilla, Carlos Vilchez y Alexandra Hörler.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.